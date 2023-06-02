Закон о СМИ: какую информацию депутат Тенгиз Думбадзе предлагал глушить министру Владимиру Перцову?

На днях депутаты Палаты представителей во втором чтении приняли законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации»».

Текст законопроекта на публичное обсуждение не выносили.

Каких изменений ждать?

В описании к законопроекту на сайте Палаты представителей говорится: «В проекте закона, в частности, предлагается:

определить особенности функционирования новостных агрегаторов и правовой статус их владельцев;

расширить перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации средства массовой информации и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору;

детализировать требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов, распространяющих продукцию телевизионных и (или) радиовещательных средств массовой информации;

уточнить порядок деятельности иностранных средств массовой информации на территории Республики Беларусь;

закрепить возможность применения ответных мер в отношении иностранных средств массовой информации, интернет-ресурсов, журналистов иностранных средств массовой информации.

Законопроект направлен на обеспечение конституционного права граждан на получение полной и достоверной информации, защиты государственных и общественных интересов, национальной безопасности в области массовой информации».

«Нововведения расширяют инструментарий оперативного реагирования Мининформа на деструктивные проявления в информационном пространстве, направлены на обеспечение национальной безопасности в информационной сфере, — прокомментировала законопроект экс-министр информации депутат Лилия Ананич. — Одна из новаций — введение симметричных ответных мер на недружественные действия иностранных государств в отношении белорусских СМИ — на сегодня скорее превентивная мера. Вместе с тем, для стран, вводящих ограничения на деятельность белорусских СМИ, принятие этой нормы будет означать невозможность осуществлять в Беларуси информационное вещание своих СМИ, вплоть до закрытия корреспондентских пунктов. Подчеркну, законодатель рассматривает эту норму в качестве ответной. А значит, пока превентивно-предупредительной».

Кстати, во время обсуждения данного законопроекта в Овальном зале депутат Тенгиз Думбадзе открыто предложил министру информации Владимиру Перцову глушить некоторые СМИ, вещание которых доходит до Беларуси.

«Очень своевременный нужный законопроект, — сказал Думбадзе Перцову. — Кто-то, а мы с вами не однажды сталкивались с подобным… Никогда не забуду, когда лет 15 назад у нас закончились президентские выборы, и наш итальянский коллега заявил публично: «Здесь крови не будет, пора ехать в Киев…» Там через неделю парламентские выборы состоялись.

На самом деле мы знаем, что по отношению к нам объективности давно нет. (…)

Мой вопрос заключается в следующем. Мы не однажды поднимали в этом зале вопрос о том, что враги работают. Через год очень сложное будет время. И они вновь с новой силой продемонстрируют информационную войну. Два дня назад опять был у западных наших границ, и, знаете, опять в открытую чисто на белорусской мове идет такая пропаганда с соседних государств… Вы понимаете, наши люди это слышат. Повторюсь: можем ли мы глушить? Глушить ту чушь, которую передают оттуда, дезинформируют наше население, но, поверьте, население это слушает! А впереди атака пойдет мощнейшая. Мы учитываем этот момент или нет?»

Перцов ответил так: «Спасибо, Тенгиз… Это вопрос очень злободневный. Помню ваше обращение в наш адрес годичной давности… Несмотря на то, что вопрос этот не в нашей компетенции, это вопрос Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, но, тем не менее, мы собирали соответствующее совещание на базе Министерства информации и могу сказать, что у нас есть определенные наработки… Не буду их для широкой общественности озвучивать.

Для того, чтобы в рамках даже действующих международных соглашений предпринять определенные действия, в первую очередь, силами Министерства связи и информатизации, для того, чтобы вещание, как вы правильно сказали, совершенно деструктивных и вражеских средств массовой информации на территории нашей страны ограничить…

Я думаю, что жители западных регионов и те, кто там иногда бывает, прекрасно понимают, о чем идет речь. Пусть, конечно, это не вся территория Республики Беларусь, но, тем не менее, мы понимаем и помним по событиям 2020 года, что такое массированное информационное влияние тех радиостанций, которые даже в собственных государствах СМИ не являются… И колоссальные деньги, которые в это вливались, привели к определенным событиям и определенному большому накалу именно на территориях западных областей. Мы над этим работаем. Это не очень просто. Я сказал бы, даже очень непросто, но определенные наработки есть. Может быть, даже при вашей помощи мы попробуем в ближайшее время это реализовать…»

Напомним, что сегодня за решеткой находится 33 представителя средств массовой информации.

Вера ВИР.