Заграничные гастроли и поддержка мужа: чем живет Лия Ахеджакова после обвинений в предательстве Родины

9 июля Лия Ахеджакова отмечает 85-летие, но традиционного чествования актрисы на родных подмостках не предвидится.

46 лет артистка блистала на сцене «Современника» и не собиралась уходить на пенсию даже после 80. Уволиться Лию Ахеджакову вынудили обстоятельства: из-за гражданской позиции ее сняли с репертуара всех спектаклей.

На сцене

Первой значимой работой актрисы критики считали главные роли в спектакле Романа Виктюка «Квартира Коломбины». Кроме того, звезда играла в антрепризе, а с пьесой «Персидская сирень» гастролировала по России 15 лет.

Талант артистки высоко оценивали эксперты: Лию Меджидовну награждали орденами Почета за достижения в области культуры и искусства и «За заслуги перед Отечеством». Журнал «Театрал» дважды вручал актрисе премии, однако и без громких скандалов в ее биографии не обошлось.

Так, еще в 2021-м в монологе Ахеджаковой в постановке «Первый хлеб» зрители углядели факт оскорбления ветеранов. Ряд общественных организаций выступили с требованием лишить Лию Меджидовну звания народной артистки, однако многие коллеги, например, Инна Чурикова, поддержали затравленную звезду. Предполагала ли тогда актриса, что злопыхателей может стать гораздо больше?..

Впрочем, не будем забегать вперед, а пока отметим, что к профессии артистка относилась с огромной ответственностью. На сцену она выходила со сломанной рукой, а в другой раз – с тяжелой травмой бедра. На гастроли в Израиль звезда однажды поехала с воспалением легких.

«Нельзя иначе. Все такие. У мамы моей был открытый туберкулез легких. Она выходила за кулисы, а у нее из горла кровь шла. Выходила обратно на сцену и ничего — играла. Такая профессия», — оправдывалась актриса.

В кино

Кино для актрисы началось с картин «Возвращение» и «Ищу человека», однако первой заметной ролью можно назвать образ Тани, подруги Нади Шевелевой, в комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». Следующей культовой лентой с участием Ахеджаковой стал «Служебный роман». Фразы ее секретарши Веры растащили на цитаты, и неудивительно, что за яркую героиню артистку наградили Государственной премией имени братьев Васильевых.

Главными ролями Лию Меджидовну не баловали, однако ее яркие второстепенные персонажи порой перетягивали на себя внимание. Так, вряд ли кто-то мог не запомнить сваху Ольгу Павловну в оскароносной картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Героиню Ахеджаковой из «Гаража» и вовсе писали специально под актрису. Артистке удалось достоверно передать образ застенчивой дамы, которая тем не менее борется за справедливость.

«О бедном гусаре замолвите слово», «Куда исчез Фоменко?», «Мама Ануш» — в 80-е и 90-е артистка не сидела без дела. Самой же любимой своей ролью она считала бездомную художницу Фиму в «Небесах обетованных». К слову, появилась Лия Меджидовна и в последней работе Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви».

Особняком в фильмографии актрисы стояла черная комедия «Изображая жертву», за участие в которой звезда получила «Нику». Также артистка засветилась в драме Павла Лунгина «Ветка сирени», сказке «Книга мастеров», картине «Любовь-морковь 3», альманахе «Мамы» и байопике «Лето». Последней на сегодняшний день лентой с Ахеджаковой стали «Золотые соседи», и вряд ли в ближайшее время мы услышим о российских премьерах с ней.

Браки

Первые серьезные отношения у Лии Меджидовны случились с Валерием Носиком. Влюбленность привела к заключению брака и покупке родителями актрисы общей квартиры в Москве, однако вскоре чувства остыли, и из-за разницы характеров супруги разбежались. По другой версии, Носик безбожно пил, а потом еще и изменил избраннице, чего та, разумеется, не стерпела.

Союз с художником-графиком Борисом Кочейшвили тоже не принес звезде счастья. Годами на хрупких плечах Лии Меджидовны лежали финансовые проблемы семьи, а когда дела Бориса пошли в гору, пару развели разные взгляды на жизнь. Интересно, что лишь в 2021-м актриса подала в суд, чтобы выписать бывшего мужа из квартиры — Кочейшвили задумал новую женитьбу.

Личное счастье Ахеджакова обрела лишь в 63, когда вышла замуж за фотографа на 20 лет младше себя — Владимира Персиянова. О третьем браке актриса долгое время не сообщала никому, даже отчиму, который после смерти мамы остался единственным близким человеком. Детей у Лии Меджидовны так и не появилось, и эту сторону жизни ей заменила сцена.

Увольнение

В 2019-м актриса негативно высказывалась о Максиме Галкине, шутившем о ней в своих монологах. Однако политически взгляды артистов во многом совпадали: артистка не поддерживала присоединение Крыма к России, ну а в феврале 2022-го осудила текущую внешнюю политику страны.

Гражданскую позицию артистка обсуждала и в интервью, что вызывало отторжение у многих соотечественников. При этом звезда уверяла, что не собирается покидать Россию. «Я получила репертуар „Современника“ на октябрь. Там стоят мои спектакли. У меня их всего два, — делилась актриса летом 2022-го. — И „Первый хлеб“ пока идет, хотя год назад на него ополчились ветераны. И „Игра в джин“ тоже идет. И в Театре наций — спектакль „Сказка про последнего ангела“. Там у меня роль небольшая, ее специально для меня написал режиссер Андрей Могучий. Так что пока меня никто не убирал. И, надеюсь, не собирается. Все нормально».

Не тут-то было: репертуар сжался до одного спектакля, а затем артистка пожаловалась, что ее вовсе лишили ролей в родном театре. «Директор предупредил, что больше меня в репертуаре не будет по требованию каких-то разгневанных людей, которые пишут ему письма. Департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя», — сетовала звезда.

«Игра в джин» стал последним спектаклем артистки в «Современнике»

Александр Молочников, Чулпан Хаматова, Мария Миронова и многие другие деятели культуры возмутились случившимся, ведь работы лишилась народная артистка РФ. При этом руководство «Современника» опровергло информацию об увольнении звезды, ведь отсутствие действующих спектаклей не отменяло членства в труппе. В итоге весной Ахеджакова ушла из театра по собственному желанию, ведь ей казалось унизительным получать оклад ни за что.

Вскоре возникли слухи, что артистка поддерживала Украину материально, и активист Виталий Бородин заговорил о возможности возбудить в отношении нее уголовное дело. И хотя ранее актриса уверяла, что не покинет Родину, из соображений безопасности пришлось сменить точку зрения.

Актриса не собирается переезжать насовсем, хотя ей предлагали релокацию в Америку

«Уголовного дела нет, пока хоть этого нет. Адвокат мой бдит, запрещает мне рот открывать, в общем, пока что этого нет. Я не в страхе живу, честно говоря. Есть прекрасные продюсеры, которые дают мне возможность работать за занавесом», — признавалась артистка.

Не так давно актрисе позвонил пранкер, представившийся менеджером Барбары Брыльской. Польская коллега якобы хотела встретиться с Лией Меджидовной, но та пояснила, что это невозможно — Ахеджакова оказалась в Барселоне, где только что закончились ее гастроли. «Была бы помоложе, тут же бы воспользовалась возможностью, тем более Польша — единственная страна, куда я ни разу не попала. Сейчас у меня есть план гастролей до декабря, но не в России, мне здесь запрещено», — сообщила Ахеджакова.

Евгения Виноградова, по материалам «КП», «Подъем!»