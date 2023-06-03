Загадочная смерть агентов «Моссада» и итальянской разведки. Что это было?

Появились сенсационные подробности о небольшом корабле, перевернувшемся в прошлое воскресенье в озере Лаго-Маджоре, которое находится в регионе Ломбардия на севере Италии. Итальянские СМИ сообщили, что на борту находились сотрудники израильских и итальянских спецслужб.

Согласно «легенде», они отправились праздновать день рождения. Но, судя по всему, на самом деле они участвовали в секретной операции по предотвращению передачи в Иран компонентов беспилотников, произведенных итальянскими компаниями. СМИ отмечают также, что на другом берегу озера находятся особняки российских олигархов, и во время инцидента там появились «загадочные люди».

Трагическая история у озера Лаго-Маджоре окутана тайной

В результате затопления лодки погибли четыре человека. Один из них – гражданин Израиля, являвшийся, согласно израильскому МИД, бывшим сотрудником «Моссада». Израильские СМИ сообщили, что погибшим офицером разведки был 50-летний Эрез Шимони. Его тело было доставлено на родину для захоронения. Шимони подружился с итальянскими офицерами после того, как их свела вместе работа.

В свою очередь, Агентство внутренней безопасности и информации Италии подтвердило, что также погибли его сотрудники: 63-летний мужчина и 53-летняя женщина. Еще одна погибшая — жена капитана катера, гражданка России.

«Два сотрудника разведывательного управления приняли участие в торжественном собрании, организованном по случаю дня рождения одного из членов группы», — говорится в заявлении итальянского Агентства.

Впрочем, данное заявление, по мнению некоторых экспертов, не выглядит правдоподобным. Ежедневная газета Corriere della Sera сообщила, что собрание все же было рабочей встречей агентов разведки. Другие итальянские СМИ также предположили, что агенты на корабле замышляли нечто большее, чем обычное празднование. Согласно сообщениям, 19 из 23 человек на борту являлись бывшими или действующими агентами израильских и итальянских спецслужб.

«Это была возможность обменяться информацией», — написала La Stampa.

Сообщается, что в круизе участвовали еще десять израильтян, которых после инцидента быстро доставили обратно на родину на частном самолете, принадлежавшем израильским властям. Сайты отслеживания рейсов показали, что самолет вылетел из Тель-Авива в понедельник утром, прибыл в аэропорт Милана и вскоре отправился обратно в аэропорт Бен-Гурион. Сообщается, что израильтяне даже не стали заезжать в город, чтобы вернуть арендованные автомобили, которые использовались во время поездки.

После того, как «Моссад» подтвердил, что погибший израильтянин был агентом разведки в отставке, в прессу просочилось множество версий о том, что именно он и десять других израильских агентов делали на борту корабля в северной Италии.

«Он был там не в отпуске или на дне рождения. Это не была оперативная миссия, но она была связана с его работой», — намекнул израильский депутат и бывший замглавы «Моссада» Рам Бен Барак в интервью израильскому радио.

«Очень жаль, что нас покинул такой особенный человек, — продолжил он. – Так бывает. Можно стать хоть королем мира, но в конце любой деятельности вы вернетесь домой, выйдете на пенсию и превратитесь в нормального человека. Работа разведчика очень тяжелая, это просто сизифов труд. Вы можете, не двигаясь сидеть 20 часов и ждать, когда кто-нибудь выйдет, и это не очень весело. Впрочем, бывают и забавные, и даже очень приятные моменты».

Почему агенты «Моссада» следили за российскими олигархами?

Что касается «загадочных фигур» на другом берегу озера, то о них написали итальянские журналисты-расследователи, изучившие инцидент под руководством Corriere Della Sera. Особняки российских олигархов, вопреки всем санкциям, по-прежнему стоят на берегу Лаго-Маджоре, в них живут люди, а российские деньги продолжают течь в Европу через Швейцарию и Италию.

На основании проведенного расследования итальянская пресса предполагает, что израильтяне, возможно, «отслеживали контакты между итальянскими и иранскими фирмами», которые занимались «делами с гражданскими компонентами, используемыми для беспилотников», предположительно, задействованных в войне в Украине. Кроме того, в районе озера проживает ряд богатых итальянских евреев, поддерживающих регулярные контакты с высокопоставленными местными и международными политиками, деятелями культуры и другими известными личностями. В отчете журналистов предполагается, что агенты разведки могли завершать или выполнять миссию, связанную с любой группой лиц, проживающих в этом районе.

Президент региона Ломбардия Аттилио Фонтана заявил в воскресенье, что 16-метровый корабль перевернулся из-за вихря. Власти также начали расследование в отношении операторов лодок, поскольку их максимальная вместимость составляет 15 человек, но на борту злополучного судна находились не менее 23 лиц.

Сообщается, что лодка отправилась в плавание несмотря на предупреждения о приближении непогоды. Итальянские власти подчеркнули, что затонула она именно из-за погодных условий, а не вследствие акта саботажа.