Задержана сотрудница фармпредприятия по обвинению в промышленном шпионаже

27 ноября в Борисове сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями предотвратили попытку вывоза коммерческой тайны за рубеж. По информации, опубликованной в понедельник в Telegram-канале МВД Беларуси, в ходе операции задержана сотрудница фармпредприятия.

По данным ведомства, в отношении замначальника одного из цехов производства возбуждено уголовное дело по статье «коммерческий шпионаж». Женщина, с двадцатилетним стажем работы на предприятии, получила предложение о трудоустройстве за границей на должность заместителя начальника производства.

Однако, решив не уходить «с пустыми руками», она скопировала секретные документы о готовых лекарственных средствах, имея доступ к конфиденциальной информации. Целью было использование этой информации на новом месте работы.

Действия оперативников привели к успешному предотвращению разглашения коммерческих сведений. Эти данные касались более чем миллиона рублей, затраченных на разработку и испытание лекарственных средств, по информации, предоставленной в МВД.