Зачем жевать сушёную гвоздику?

Гвоздика — не только ароматная специя, но и лекарство.

Она обладает антиоксидантными, антимикробными, противовоспалительными, противовирусными и противогрибковыми свойствами, которые вносят основной вклад в ее пользу для здоровья.

Какая польза, если жевать гвоздику каждый день

Повышает иммунитет. Гвоздика — хороший источник витамина C, водорастворимого антиоксиданта, который способствует иммунной защите, выступая в качестве барьера против патогенов и окислительного стресса. Это, в свою очередь, способствует укреплению иммунной системы и правильной иммунной функции.

Способствует здоровью полости рта. Жевать гвоздику полезно, гвоздика обладает антимикробными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами, которые помогают снизить образование зубного налета, возникновение гингивита и других заболеваний десен во рту. Исследование показало, что гвоздика может остановить рост четырех типов бактерий, вызывающих заболевания десен.

Регулируйте уровень сахара в крови. Наличие эвгенола в гвоздике позволяет контролировать уровень сахара в крови. Это соединение может повышать секрецию инсулина, улучшать толерантность к глюкозе и функцию бета-клеток, тем самым снижая уровень глюкозы в крови.

Улучшает пищеварения. Гвоздика содержит много полезных биологически активных соединений, которые стимулируют секрецию пищеварительных ферментов и помогают ускорить процесс пищеварения. Гвоздика снижает кислотность желудка, помогает снизить газообразование и борется с тошнотой.

Может предотвратить рост опухоли. Исследование показало противоопухолевую активность этилацетатного экстракта гвоздики. Гвоздика обладает терапевтическими свойствами, которые могут помочь в лечении рака.

Помогает в похудении. Экстракт гвоздики может снизить риск ожирения в результате диеты с высоким содержанием жиров. Употребление гвоздики может помочь уменьшить абдоминальный жир, снизить массу тела и жир в печени, гвоздика очень полезна для похудения.

Укрепляет кости. Гвоздика — отличный источник марганца, кальция и магния, который способствует формированию костей и улучшает их здоровье. Кроме того, было показано, что присутствие эвгенола в гвоздике эффективно для увеличения плотности и прочности костей.

Улучшает состояние желудка. Язвы желудка образуются в слизистой оболочке желудка, и гвоздика может помочь в их лечении. Гвоздика может стимулировать выработку слизистой желудка, которая действует как защитный барьер и предотвращает эрозию слизистой оболочки желудка, вызванную пищеварительными кислотами.

Помогает при бронхите и ангине. Гвоздику можно использовать для лечения ряда респираторных заболеваний, таких как бронхит, астма, простуда и кашель. В основном это связано с противовоспалительными свойствами гвоздики, которая помогает снизить воспаление в дыхательных путях.

Делает кожу красивой. Антибактериальные и противогрибковые свойства гвоздики могут помочь в лечении прыщей и улучшить общее состояние кожи. Это одна из причин, почему гвоздичное масло используется для лечения прыщей, борясь с воспалением, вызванным прыщами.

Хороший афродизиак. Гвоздика относится к природным афродизиакам, улучшает потенцию и является отличным средством для профилактики простатита. Гвоздика снимает напряжение с мышц и стабилизирует давление, поэтому ее влияние на организм будет особенно благотворным после физических нагрузок.

Выплевывать или нет?

Сушеную гвоздику можно разжевать и не выплёвывать, это абсолютно безопасно, тут главное пожевать её подольше, а после этого можно либо проглотить, либо выплюнуть.