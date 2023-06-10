Зачем России ядерное оружие в Беларуси, если оно уже есть в Калининграде?

«Контрольные сроки» появления российского тактического ядерного оружия в Беларуси приближаются. Владимир Путин вчера на встрече с Александром Лукашенко в Сочи озвучил более-менее конкретную дату – «после 7-8 июля».

Многие независимые эксперты обращают внимание на то, что особого военного смысла это не имеет. Так как своими боеголовками Россия и так «достает» почти все европейские столицы из Калининграда. А потому зачем перемещать тактическое ядерное оружие еще и в Беларусь, не очень понятно.

Наши власти говорят, что для более надежной защиты.

Оппоненты – мол, для того, чтобы еще больше привязать Беларусь к России.

Кто-то полагает, что Россия всерьез готовится к ядерной войне, но хочет, чтобы мишенью для ответного удара была не ее территория, а белорусская. Кто-то считает, что ни к чему Россия не готовится, и всё это блеф.

Эксперты площадки «Минский диалог» в аналитическом выпуске «Точки над У» выдвинули предположение, что президента России тревожат нарастающие угрозы с Запада. И решение о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси связано «с изменением военного баланса в регионе в результате расширения НАТО (за счет вступления Финляндии) и усиления военного присутствия блока в Восточной Европе по итогам Мадридского саммита 2022 года, а также масштабного вооружения Польши».

Дополнительное влияние могло оказать и желание Варшавы разместить на своей территории американское ТЯО (впрочем, пока это только желание, но если такое оружие появится в Беларуси, то вероятность его исполнения существенно увеличивается).

В ежегодном послании белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко убеждал, что ядерная тема связана с нарастающими угрозами на западных границах Беларуси. Как объясняют эксперты, Минску понадобилось ядерное оружие потому, что он не способен сам «оперативно восстановить региональный баланс сил за счет конвенциональных средств».

Однако ожидание нападения со стороны Запада – не единственная возможная причина принятия решения о размещении ядерного оружия на белорусской территории. Эксперты «Минского диалога» рассматривают и другую версию. «Это может иметь под собой и далеко идущие намерения Кремля по размену с Западом в будущем: отвод ЯО из Беларуси (и, возможно, Калининграда) с одновременным отводом аналогичного американского оружия из Европы», — полагают они.