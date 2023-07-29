Зачем подростки штурмуют секонд-хенды

Трендовая одежда по относительно низкой цене всегда пользовалась спросом, особенно у тех, кто ещё не зарабатывает на жизнь самостоятельно. В день завоза нового товара молодежь занимает очереди в магазины подержанной одежды. Задача, растолкав локтями таких же юных конкурентов, за секунды найти модную вещь.

Кто успел, того и майки

Очереди и давки в день завоза в секонд-хендах – явление не новое для нашего областного центра, пишет издание «Жыццё Палесся».

Связано оно с субкультурой casual, которая у гомельской молодежи обрела популярность несколько лет назад. Вообще для сторонников кэжуала характерно участие в околофутбольных хулиганствах и приверженность дорогим дизайнерским маркам. Но сегодня среди подростков такой идеологии нет, они сконцент­рированы исключительно на одежде.

– Эта мода зародилась в 1970–80-е годы и была по­пулярна в Англии. Полиция не пускала на стадионы фанатов, которые ломали имущество, дрались друг с другом. Поэтому им пришлось изменить свою одежду, чтобы проходить на трибуны. Именно тогда большую популярность получили бренды, за которыми сейчас гоняются наши дети, – рассказала заместитель председателя комиссии по делам не­совершеннолетних Гомельского горисполкома Екатерина Волчек. – Понятно, что большинство подростков, которые стоят в длинных очередях в секонд-хенды, никакого отношения к футболу, да и вообще к спорту, не имеют.

В молодежную моду вернулись старые модели кроссовок немецкой фирмы Adidas – Samba, Gazelle. Марки одеж­ды, например, итальянская Stone Island (встречается редко, новая стоит дорого), британская Burberry, итальянская C.P. Company. Современные ребята и девушки хотят носить эти бренды и зарабатывать на них. Но есть правовая сторона вопроса. Одно дело, когда подросток купил в секонд-хенде штаны, они ему не подошли, и он их продал. И совсем другая история, если такая активность поставлена на поток. Во втором случае совершеннолетние должны ее легализовать и платить налоги. Иначе за незаконную предпринимательскую деятельность грозит штраф до 50 базовых величин (до 1850 рублей). Детей в возрасте до 16 лет, точнее их родителей, за системную перепродажу вещей также может ожидать штраф. Статья 10.3 Кодекса об административных правонарушениях за невыполнение родительских обязанностей предусматривает до 10 базовых величин (до 370 рублей). Согласитесь, немалая сумма для семейного бюджета плюс нехороший пункт в био­графии, ведь в базе данных факт привлечения к ответственности остается навсегда.

Интересно, что многие родители знают, чем заняты их дети. Некоторые даже приходят в секонд-хенд вместе с ними и дают деньги на покупки. При этом ничего плохого в таком занятии не видят – мол, ребенок занят делом. К тому же зарабатывает на карманные расходы.

Под нажимом толпы

В интернете гуляет видео, как предположительно могилевские подростки подрались перед входом в секонд-хенд – один другого ударил кулаком в челюсть.

Такие инциденты относительно редки. Зато давки происходят регулярно: молодые люди пытаются первыми заскочить в только что открывшийся магазин в день привоза нового товара. Не понимают, что могут травмировать себя или другого ребенка. Например, несколько месяцев назад в одном из гомельских секондов несовершеннолетние так протискивались в магазин, что не выдержала дверь – лопнула, посыпалось стекло. Дети как ни в чем не бывало продолжили бежать к вешалкам, не обращая на это внимание. Иногда под нажимом толпы ломаются и противокражные рамки.

Кто-то скажет, что подростки делают это неумышленно – во время ажиотажа срабатывает стадный инстинкт. Но собственнику от этого не легче. К слову, за порчу имущества грозит штраф до 30 базовых величин, что составляет 1110 рублей (статья 11.3 КоАП).

В Беларуси зарегистрированы и более серьезные инциденты. В Минске подросток пришил фирменную бирку к другой байке и пытался продать, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. А юный «предприниматель» из столицы продавал куртку Stone Island, покупатель же в посылке получил вещь совсем иного бренда.

Чтобы не было травм и нарушения общественного порядка, городские власти ввели практику дежурства в самых популярных секонд-хендах. В дни завоза товара там присутствуют правоохранители, педагоги, представители комиссии по делам несовершеннолетних. Взрослые стараются выстроить молодежь в организованную очередь, чтобы избежать хаотичного скопления, пропускают по одному, ведут профилактические беседы.

Одним дизайнерская находка, другим разбитая коленка

Далеко не все секонд-хенды пользуются у подростков по­пулярностью. Их не привлекают магазины с фиксированными ценами, лишь те, где товар продается на вес и где попадаются нужные им марки одежды.

Гомельчане вспоминают, когда несколько лет назад открывалась очередная торговая точка, ребята ночевали под дверью, укрываясь пледами. Сейчас очередь занимают пусть не с вечера, но с раннего утра. Например, если магазин начинает работать в 9.00, к шести часам соберется человек десять. Совсем еще юные ребята, на вид 5–6-й класс, и уже совершеннолетние парни.

Как рассказывает администратор одного из гомельских секонд-хендов Татьяна, поскольку завоз в разных магазинах происходит в разные дни, ребята постарше успевают посетить сразу несколько точек за одну неделю. Сколько зарабатывают, не признаются. Даже если на кассе видно, не их размер, отвечают, что берут отцу или брату. Наметанным взглядом они всегда выбирают оригинальные товары, подделки оставляют на вешалках. Разбираются настолько хорошо, что могут определить бренд по качеству нити, из которой соткана ткань той же майки.