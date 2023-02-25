Зачем пить горячую воду по утрам?

Этой восточной традиции несколько тысяч лет.

Считается, что горячая вода помогает наладить циркуляцию энергии, поддержать молодость организма и подарить бодрость.

«Горячая вода повышает температуру внутренних органов, ускоряя обмен веществ, и помогает сжигать жир, — — отмечает Пекинская муниципальная комиссия по здравоохранению. — Холодная вода, особенно напитки со льдом, вызовет во внутренних органах ощущение холода, поэтому организм будет накапливать жир, чтобы согреть их».

Горячая вода помогает вырабатывать пищеварительные ферменты, выводит из организма токсины, разбавляет лимфоток.

Считается, что важно первый стакан воды выпить в течение 10—15 минут после пробуждения, чтобы запустить все системы организма.

Жители Азиатских стран поступают так: проснувшись, они наливают кипяток в чашку и идут умываться. За время чистки зубов, переодевания и других гигиенических процедур вода остывает до 45 градусов, пить ее вполне комфортно и очень полезно.

Важно, чтобы жидкость была «живой» — например, родниковая вода, бутилированная или фильтрованная.

Начинайте пить горячую воду постепенно, один-два стакана в день, а в течение двух недель повышайте объем жидкости. Вскоре вы заметите, что стали легче просыпаться, бодрее чувствовать себя в течение дня и реже болеть.

В чем польза?

Горячая вода согревает, расширяет сосуды. Если вы начнете употреблять 4—5 стаканов воды в день, то всего через месяц увидите, что кожа стала чистой и сияющей, волосы меньше запутываются, а глаза устают после рабочего дня за компьютером.

Кроме того, помните, что 90% лимфы состоит из воды: если системе недостаточно жидкости, то токсины начинают накапливаться и отравлять организм.

Начав пить горячую воду, вы заметите, что избавились от аллергии, болезней почек и цистита. Кипяток согревает носовые пазухи, избавляет от насморка и улучшает обоняние, а еще значительно повышает иммунитет и защищает от сезонных болезней.

Еще одним полезным свойством горячей воды является то, что она помогает быстрее избавиться от переутомления и состояния стресса.

Помогает горячая вода и во время простудных заболеваний – организму сразу становится немого легче.

Считается, что употребление горячей воды стимулирует выброс гормонов, а также ускоряет метаболизм. Это, в свою очередь, способствует выведению из организма токсинов и вредных веществ.

По данным немецкого исследования, 500 мл воды перед приёмом пищи «разгоняет» обмен веществ на 30%. А если её нагреть до 98,6°C – на все 40%.