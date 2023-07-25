Зачем Александр Лукашенко летал в Санкт-Петербург?

Цель визита остается невыясненной. Ни о каких договоренностях по итогам двухдневного общения с Владимиром Путиным не сообщается.

Не смог ответить ничего конкретного по этому поводу и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Встреча была для «сверки часов», для обмена мнениями, — сказал он. — Перечень основных тем на повестке дня очертили сами главы государств, когда они позавчера первый раз встретились в Санкт-Петербурге, именно там и Путин, и Лукашенко рассказали все, о чем они будут говорить. Там прозвучала и тема группы «Вагнер», прозвучала и тема торгово-экономического сотрудничества, и Союзного государства, и внешней угрозы по периметру наших стран – всё это, конечно, фигурировало на повестке дня».

По его словам, цели достичь каких-либо договоренностей у данной встречи не было.

«Нет, не было цели достигнуть каких-либо договоренностей. Именно в рамках очень тесных и регулярных отношений президенты синхронизируют свою позицию, сверяют часы», – сказал Песков.

Сегодня Александр Лукашенко вернулся в Минск.