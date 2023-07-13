За взятку задержан ведущий специалист госпредприятия в сфере энергетики

В его «Мерседесе» нашли больше 140 тысяч долларов.

«Оперативники УБЭП ГУВД и ОБЭП Ленинского РУВД столицы выявили факты коррупции при проведении закупок товарно-материальных ценностей госпредприятием, занимающимся энергоснабжением, — рассказывает начальник ОБЭП Ленинского РУВД Минска Алексей Якимчик. — Установлено, что 49-летний ведущий специалист отдела теплотехнического оборудования за материальное вознаграждение обеспечивал частной организации победы в тендерах, проводимых госпредприятием. За это фигуранту причитался определенный процент от суммы по договорам закупок.

Мужчину задержали с поличным во время передачи незаконного вознаграждения в размере 69,5 тысяч рублей.

По месту жительства задержанного, а также в принадлежащем ему дорогостоящем автомобиле обнаружено свыше 140 тысяч долларов США, 700 тысяч российских рублей, золотые слитки.

Возбуждено уголовное дело за получение незаконного денежного вознаграждения в особо крупном размере».