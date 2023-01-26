За взятки задержали менеджера БелАЗа

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 35-летний уроженец Борисовского района, работающий заместителем начальника управления — начальником отдела снабжения металлами — систематически получал взятки от учредителя российской компании — поставщика металлопродукции, — сообщают правоохранители. — Поток денежных средств за благоприятное решение вопросов, входящих в компетенцию руководителя, был остановлен оперативниками ГУБОПиК после очередного транша. Сумма взятки, переданной январским вечером в Смолевичском районе Минской области, составила 3300 долларов США и 14 000 российских рублей (это более девяти тысяч белорусских рублей). Были задержаны 59-летний взяткодатель, житель Минского района, взяткополучатель и другие участники коррупционной цепочки: супруга должностного лица, ее отец, а также менеджер компании-поставщика.

В отношении всех фигурантов следователями возбуждены уголовные дела, на их имущество наложен арест».