За сокрытие падежа: экс-чиновницу Кормянского райисполкома осудили на реальный срок

Суд вынес обвинительный приговор 58-летней бывшей заместительнице председателя Кормянского райисполкома. Она обвинялась в превышении служебных полномочий по делу о сокрытии падежа скота.

Как сообщает прокуратура, суд признал женщину виновной в том, что она систематически в 2017-2022 годах давала подчиненным ей руководителям сельхозпредприятий района указания скрывать факты падежа скота. Они по цепочке передавали указания своим подчиненным. В итоге в учете не была отражена гибель 1082 голов.

“Обвиняемая преследовала цель исказить данные государственной статистической отчетности из корыстной и личной заинтересованности, которая выразилась в стремлении получить премиальные выплаты за выполнение показателей по темпу роста количества голов КРС, сокращению падежа на предприятиях района, а также желании скрыть свою некомпетентность и избежать нареканий и критики со стороны вышестоящего руководства”, – говорится в сообщении прокуратуры.

Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 300 базовых величин (11,1 тыс. рублей) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на 5 лет. По амнистии срок основного наказания сокращен на 1 год.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.