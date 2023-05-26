«За ними приехали одновременно»: троих священников задержали в Витебской области

Двух священников, настоятелей римско-католических приходов Витебской епархии, а также настоятеля греко-католического прихода, задержали силовики 25 мая.

Это настоятель прихода в Миорах декан Миорского деканата ксендз Андрей Кулик, настоятель соседнего прихода в Идолте ксендз Вячеслав Адамович и настоятель полоцкого греко-католического прихода отец Александр Шевцов.

Католические сообщества сообщают, что римско-католических священников задержали почти одновременно – за обоими приехали примерно в 15.00 в плебании (место жительства священника) в Миорах и Идолте. Известно, что у ксендза Вячеслава забрали компьютер и гаджеты. Обоих священников доставили в Миоры. Другие подробности пока выясняются.

Исходя из той информации, которая есть, священников могут обвинять в действиях в интернете (комментарии, подписки на информационные ресурсы), за что последние два года часто задерживают жителей Беларуси.

В ближайшее воскресенье католики будут отмечать одно из самых значимых торжеств – Сошествие Святого Духа. Если священников не отпустят, придется искать им замену.

Показательно, что в понедельник министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встречался с представителем Ватикана в республике — апостольским нунцием Анте Йозичем. Обсуждали межконфессиональный диалог и пути урегулирования украинского кризиса.