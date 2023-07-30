За неделю несколько белорусов, пытаясь оплатить коммуналку, лишились всех денег на карте

Так, 49-летний речичанин, чтобы оплатить счета за коммунальные услуги, ввел в интернете в поисковике название своего банка. Перешел по ссылке, однако она оказалась фишинговой и принадлежала мошенникам. После того как житель Речицы ввел свои реквизиты, а также код безопасности, пришедший по смс, с его счета были списаны более 4000 рублей.

Как комментирует на сайте городской газеты старший оперуполномоченный группы по противодействию киберпреступности криминальной милиции РОВД Андрей Бутрамьёв, за последнюю неделю в районе зарегистрировано около восьми подобных случаев. В связи с чем сотрудники правоохранительных органов призывают соблюдать простые меры безопасности: использовать мобильное приложение банка, а не оплачивать услуги через сайт. Или, если приложение по каким-то причинам недоступно, проверять, что указано в поисковой строке: там не должно быть лишних символов, доменная зона BY.

Также, чтобы обезопасить себя, стоит завести еще одну карту, на которой будет лежать фиксированная сумма, равная, например, вашему счету за коммуналку или сумме ближайшего заказа товаров в интернете. Карту можно открыть и виртуально и пополнять с помощью основной карты через ЕРИП или переводом. Таким образом, даже если нарветесь на мошенников, ваши основные средства останутся в безопасности. Можно установить и лимиты платежей на основную или дополнительную карту: допустим, не больше 100–150 рублей в сутки.