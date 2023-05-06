Уже через несколько дней стартует Евровидение-2023. Кто одержит победу – пока неизвестно, ведь конкурсанты очень сильные.

Букмекер FAVBET обновил прогнозы по поводу лидеров международного конкурса Евровидения-2023. Если еще несколько месяцев назад букмекеры прочили первое место Украине, то сейчас прогнозы изменились. Теперь в рейтинге главная – Швеция, которую будет представлять певица Loreen.

На второй строчке теперь Финляндия, на третьей – Франция. А Украина уже занимает четвертое место.

Впрочем, следует помнить, что список лидеров может меняться до финального дня.

Евровидение-2023 пройдет на M&S Bank Arena в Ливерпуле. Первый полуфинал состоится 9 мая, второй – 11 мая, финал – 13 мая.

В главном песенном конкурсе примут участие 37 стран. Из-за нехватки финансирования в этом году несколько стран отказались от участия в Евровидении. Беларусь и Россию в этом году опять не допустили к участию.

Напомним, что представители шести государств (страны «большой пятерки», организаторы «Евровидения» Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, а также прошлогодний победитель Украина) проходят в финал вне конкурса.

Несмотря на то, что “Евровидение-2023” в целях безопасности проходит в Великобритании, его организовывают от имени Украины, так как прошлогодним победителем является украинская Kalush Orchestra с песней «Stefania».