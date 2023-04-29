За деньги публиковали интимные фото

Задержаны администраторы порно-телеграм-канала, возбуждено уголовное дело за распространение порнографических материалов.

Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Советского РУВД задержали 29-летнюю минчанку и ее 33-летнего сожителя, которые администрировали телеграм-канал с запрещенным для распространения контентом. Об этом сообщает пресс-служба минской милиции.

«На рекламной площадке молодые люди оставляли объявления, где за вознаграждение обещали разместить в определенном телеграм-канале фото и видеоизображения порнографического характера, — говорится в сообщении. — Получив деньги на электронный кошелек, они загружали в каналы ролики и снимки интимного характера, взятые из открытых источников или присланные другими подписчиками.

В компьютере фигурантов обнаружен архив материалов порнографического содержания. Техника изъята».

В отношении минчан возбуждено уголовное дело за распространение и рекламирование порнографических материалов.