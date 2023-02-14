За что посадили гендиректора «Белшины»? Его не спасли даже высокопоставленные защитники

За него пытались заступиться и вице-премьер Петр Пархомчик, и премьер-министр Роман Головченко, и даже председатель Совета Республики Наталья Кочанова – они лично звонили Лукашенко и говорили: мол, такой хороший директор, а посадили…

О том, что гендиректор «Белшины» Андрей Бунаков находится в следственном изоляторе, стало известно во время расширенного совещания с руководством Совмина.

«Сегодня только дай эти крупногабаритные шины на российский рынок, и цены на них начали подниматься, — рассказал А.Лукашенко. — Что сделал этот генеральный директор? Он заключает договор с какими-то российскими… Я их жуликами называю, иначе не назовешь.

Заключает договор, что будет только им продавать эти шины на 20 примерно процентов, 16, ниже себестоимости! Такой спрос сегодня на них, деньги бешеные платят предприятия горнодобывающие, прежде всего, в России. Вези – не хочу! Так он в убыток продает эти шины! И если ты по договору откажешься от продаж, как мы тебе скажем, ниже себестоимости, то будешь каждый год полмиллиона долларов платить неустойку за невыполнение контракта. Какой директор может вообще в любой ситуации заключить такой договор? Это сразу: договор посмотрел – в тюрьму!

Заключил. Ниже себестоимости на 20 процентов примерно продает, а российские компании, эти жулики, которые у него купили ниже себестоимости, выше себестоимости почти на 60 процентов перепродают товар! То есть посредники. В то время, когда в России есть свой официальный дилер, торговый дом, через который можно продавать по любой цене шины, но в конце ты заберешь прибыль там, потому что это твой торговый дом. Он от этого отказывается именем революции, и продает вот этим жуликам. Которые перепродают его же товар на 60 процентов дороже себестоимости. Прибыль формируется там.

Его предупреждают главный бухгалтер, заместитель директора по экономике, руководитель департамента маркетинга и еще там несколько человек. Первое – так делать нельзя, это убыток. Второе – это нарушение законодательства! Я сколько раз от вас требовал – уберите этих необоснованных хотя бы посредников, председателю Госконтроля это поручил. Вы продавали и кормили этих посредников. Вот работа генерального директора…

Там, где у нас момент, я ж говорил: не было бы счастья, да несчастье помогло. Санкции. Мы сейчас можем поднять экономику «Белшины» в данном случае: и налоги вернуть, и задолженность, предприятие может получить хорошие деньги. Генеральный директор… Те, которые предупреждали его подчиненные, ну по показаниям, я уже следственное дело раскрываю – позавчера ночь целую изучал его. Он сказал: «Не подпишете, не будете делать, как я говорю – всех уволю!».

Вот кадровая политика директора. Вместо того, чтобы прислушаться к людям – я вас уволю и все равно продам.

Сейчас под следствием он говорит: слушайте, для меня эти крупногабаритные шины – ничто, я даже этим не интересовался.

Во-первых, вранье.

А во-вторых, как так, маржинальным продуктом директор не интересуется? Вот работа руководителя. (…)

А мне он звонит (показывает на вице-премьера Петра Пархомчика), говорит, вот, такой был хороший, посадили, Головченко — следом, Качанова — третья. Получается так: это наш – он отвечать не должен, а этот бчбэшник – в тюрьму его. Нет, ребята! Для всех закон одинаковый и правила одинаковые. Особенно здесь».

Кто такой Андрей Бунаков?

Он был назначен генеральным директором ОАО «Белшина» 23 апреля 2020 года.

До назначения Бунаков занимал должность заместителя председателя концерна «Белнефтехим».

Андрей Бунаков родился в 1971 году в Светлогорске. Как написано в официальной биографии, окончил Белорусский коммерческий университет управления по специальности «Правоведение», Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности «Инновационный менеджмент», Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации по специальности «Современный иностранный язык (экономическая деятельность)».

С 1997 года работал в ОАО «СветлогорскХимволокно» на различных должностях, от юрисконсульта до заместителя генерального директора.

С августа 2015 года до назначения на «Белшину» был генеральным директором ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

В начале декабря минувшего года на «Белшину» ездил вице-премьер Петр Пархомчик.

«В денежном выражении «Белшина» добавила 50 процентов к уровню 2021-го, — рассказывал ему Бунаков про успехи предприятия. — Если два года назад производили товарной продукции на 600 миллионов рублей, то по этому – уже 1,25 миллиарда. На 2023-й ставим задачу: до 1,5 миллиарда рублей. Основные экспортные рынки, где наши шины очень востребованы, – Российская Федерация (более 80 процентов), страны СНГ, Казахстан. Ведутся переговоры со странами восточного направления: Пакистаном, Ираном, Египтом. В соответствии со стратегией, которую приняли, мы движемся в нужном направлении: вышли на эффективную и прибыльную работу по итогам 2022-го. Наша инвестиционная программа еще не закончилась. Мы продолжаем реализовывать проект по шинам диаметра 25-29 дюймов, востребованных для строительной техники. У проекта хорошие перспективы на рынке. Первый этап мы реализовали: установили сборочное оборудование и освоили 15 типоразмеров шин. Сегодня параллельно идут процесс выхода на рынок и увеличение мощностей по вулканизационному оборудованию…»

Марина ВИШНЕВСКАЯ.