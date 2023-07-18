За «Цербером» идет «Харон»: Европу накрывает новая волна адской жары до 50°C

Метеорологи предупреждают, что Испания, Италия и другие европейские страны могут в ближайшие дни столкнуться с новыми температурными рекордами. Юг Европы накрывает новая волна аномальной жары. Всему виной антициклоны «Цербер» и «Харон», которые принесли раскаленный воздух из Африки.

Об этом сообщает Еuronews.

В Италии из-за высоких температур было объявлено предупреждение об экстремально опасных для здоровья условиях в 16 городах, в том числе в Риме и Флоренции. Жара сопровождает всплеск туристической активности, которая в этом году имеет особое значение после отмены всех ограничений, связанных с пандемией. Пик жары в Риме пришелся на вторник, 18 июля: температура может превысить 42 градуса.

Метеорологи говорят, что на юге Италии на Сицилии и на Сардинии тем временем может быть побит общеевропейский температурный рекорд – 48,8 градуса.

«На следующей неделе мы ожидаем прихода еще одной волны жары в Южную Европу с еще более высокими температурами. И это действительно связано: изменение климата и аномальная жара. Увеличивается вероятность последовательных волн жары, становится труднее справляться с последствиями столь частых эпизодов высокой температуры», — говорит климатолог Европейского космического агентства Клемент Албергель.

Находиться в Риме оказалось тяжело даже для делегации священников из Демократической Республики Конго. «С самого нашего приезда здесь очень жарко. Нам трудно к этому привыкнуть, тем более что мы только прибыли и поняли, что здесь жарче, чем, например, у нас дома, в Африке, в Демократической Республике Конго. Жара стоит до поздней ночи, и иногда нам даже трудно уснуть», – рассказал представитель делегации Франсуа Мбемба.