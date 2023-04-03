Wildberries тестирует новый формат поисковой выдачи товаров по видео

Новая опция позволит продавцам повысить количество просмотров карточек товаров и снизить долю возвратов.

На сайте и в мобильных приложениях Wildberries появился специальный фильтр, благодаря которому пользователи могут выбрать товары с видеообзорами.

Как сообщает пресс-служба компании, ожидается, что новый инструмент позволит продавцам повысить конверсию и сократить долю возвратов товаров на 20-30%.

С помощью видеороликов покупатели смогут лучше ознакомиться и оценить товары, почти как «вживую»: увидеть, как работает та или иная техника, как она собирается, разбирается и эксплуатируется.