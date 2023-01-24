Об этом сообщил директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрей Гаев.

По его словам, от пользователей поступили жалобы, что, если на карте недостаточно средств, то они могут списаться со второй карты, данные которой ранее были удалены.

«Соответствующий субъект предоставил центру информацию о том, что это делается, исходя из того, что человек присоединился к договору публичной оферты и там соответствующая информация предоставлена», — сказал Гаев.

Директор Национального центра защиты персональных данных отметил, что использование информации об удаленных картах не является необходимым и это нарушает принцип прозрачности обработки персональных данных, пишет Смартпресс.

Центр уже готовит требования для Wildberries о прекращении таких действий.