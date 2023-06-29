Взрывы, выстрелы: семья минчан застряла под Воронежем во время мятежа

24 июня Римма Бабич запомнит на всю свою жизнь: неожиданный мятеж останется в ее памяти навсегда. В тот день она возвращалась с детьми из Анапы в Беларусь, но на сутки застряла в Воронежской области.

Несмотря на то, что Римма — гражданка Российской Федерации, большую часть своей жизни она провела в Беларуси. Живет со своим супругом и двумя детьми в Минске, а выходные проводит на даче в Столбцовском районе, а вот отпуск — в Анапе, откуда она и возвращалась в тот день.

— На работу мне нужно было выходить уже в понедельник, поэтому мы с детьми выехали в Минск еще в пятницу. Около 22 часов решили остановиться на ночлег в городе Павловск (172 км до Воронежа). Ничего не предвещало беды: все было тихо и спокойно, но по какой-то непонятной причине я долго не могла уснуть. Понимая, что с утра мне снова нужно садиться за руль, все же заставляла себя хоть немного поспать. В 4.00 услышала глухие выстрелы и звук проезжающих машин, — вспоминает собеседница. — Наш ночлег находился в пяти километрах от федеральной трассы, поэтому звуки были не особо сильные. Потом я услышала, как летела вертушка, но опять же, звук был отдаленный… Мало ли, что пролетело, особого значению этому не придала, ведь в Минске вертолеты часто летают. В какой-то момент произошел хлопок, а затем и грохот. Уже было достаточно светло на улице, поэтому решила посмотреть в окно, которое выходило как раз на строну трассы.

Вдалеке Римма увидела черный дым, но подумала, что где-то произошел пожар. Тогда она приняла решение вернуться в кровать, но уснуть уже не получилось. В 7 утра разбудила детей, чтобы начать собираться в дорогу: пошли умываться, но воды не оказалось.

— Я связалась с хозяйкой, чтобы узнать причину отсутствия воды, но на мою претензию она ответила очень неожиданно для меня: «Никуда не выходите, никуда не собирайтесь! Город окружен, а трасса перекрыта, возле нас бои…» У меня все тело задрожало, я потеряла дар речи. Не могла в это поверить. Началась паника. Затем я стала искать ответы в интернете, но ничего не нашла. Не могла понять, куда нам бежать и где прятаться, поэтому первым делом собрали все вещи и решили немного подождать, — вспоминает Римма.

Спустя полчаса к ним пришла хозяйка, которая рассказала, что соседнюю деревню ночью обстреливали. Тогда наша собеседница поняла, почему она всю ночь слышала грохот.

— Решила позвонить маме, она начала меня успокаивать и поддерживать. Сказала, что первым делом нужно быстро съездить в магазин и купить еды и воду, ведь непонятно, насколько все это затянется. Я так и сделала. У меня дрожало все в внутри, даже в магазине глаза разбегались, ведь не понимала, что мне нужно купить. Примерно в 9 утра пришло осознание, что мы в тупике — город закрыт, трасса стоит, и мы никуда не можем уехать. Сидела с детьми и ждала какого-то объяснения, потом начали вещать по телевизору и поняла, что произошло. Честно, было жутко осознавать, что это происходит очень рядом, и в любой момент тоже что-то может прилететь по нам.

Весь день они провели в интернете в поисках хороших новостей.Параллельно смотрели телевизор, ведь в тот день все ожидали обращения президента России Владимира Путина.

— На протяжении всего дня к народу и представителям ЧВК «Вагнер» обращалось Минобороны. Объясняли, что гражданской войны не должно произойти. Вагнеровцев призывали уйти и даже выражали свою признательность, старались им объяснить, что их ввели в заблуждение, — пояснила Римма. — Удивилась, когда узнали, что Александр Григорьевич вел переговоры с Пригожиным. Правда, сначала не было полной информации, о чем конкретно договорились, поэтому тревожность не уходила. После того, как все карты вскрылись, мы еще больше удивились. Но на душе стало легче от того, что наш президент во всем разобрался и поставил точку в мятеже.

Около 19.00 в одном из Telegram-каналов сообщили, что трассу снова откроют. У Риммы появилась надежда на то, что она вернется домой.

— Понимала, что даже если через полчаса запустят движение, то выехать мы сможем не так уж и скоро, ведь затор был сильный. Около часа ночи трасса стала свободнее, поэтому решили еще одну ночь провести в Павловске и утром отправиться в Минск. Выехали мы в 7.30 утра, но тревожность не покидала меня. Накатывала сильнее, когда видела, как повредили дорожное покрытие или когда проезжали мимо военной техники и гражданских машин, сгоревших дотла. Правда, их было не так уж и много, но все же такие картины перед глазами нагоняют ужас. Пока мы ехали в Воронеж, а затем уже и проехали 200 километров после него, нам все еще попадались колонны техники. Очень хотелось гнать и убежать от всего этого, чтобы просто все забыть.

Практически не останавливаясь, Римме удалось доехать до Минска. Около 12 часов ночи она вернулась в свою квартиру.