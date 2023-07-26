Взрыв на бульваре Шевченко в Минске, когда погибли шесть человек, был групповым суицидом

Взрыв на бульваре Шевченко в Минске, когда погибли шесть человек, намеренно устроили двое жильцов. Об этом сообщил Следственный комитет.

По данным следствия, 17 декабря прошлого года около 3.00 произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме на бульваре Шевченко. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Кроме того, два человека и еще один ребенок были травмированы.

Главным следственным управлением установлено, что взрыв произошел в результате умышленных действий двух жильцов этого дома. Ночью 17 декабря фигуранты вылили на пол в квартире более 10 литров легковоспламеняющейся жидкости и повредили газовое оборудование на кухне, чем создали взрывоопасную концентрацию газовоздушной смеси. После этого они инициировали возгорание, что привело к взрыву, который повредил входные двери в помещение. Пламя распространилось по подъезду. Силы взрывной волны хватило, чтобы выбить входные двери в еще одну квартиру на другом этаже, где погибла семья с ребенком. Кроме того, среди жильцов дома также были пострадавшие в результате отравления продуктами горения и обрушения конструкций.

При осмотре места происшествия изъяты различные предметы и объекты, в том числе полимерные бутылки от легковоспламеняющейся жидкости. Согласно заключению эксперта, в них обнаружены остатки керосинового растворителя. Следы этого же вещества выявлены на обгоревших предметах и объектах в квартире, которая и была эпицентром взрыва.

Следствием получены объективные данные о том, что умысел проживавших в ней мужчины и его супруги, погибших в результате взрыва, был направлен на реализацию группового суицида.

Следователями принято решение о прекращении уголовного преследования в связи со смертью вышеуказанных лиц.