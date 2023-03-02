Взяла в 7 банках кредиты, чтобы вычислить мошенника

В Московское РУВД столицы обратилась жертва киберпреступников.

“Женщине позвонили через мессенджер и сообщили, что мошенник пытается взять кредит на ее имя, — сообщает столичная милиция. — Для того, чтобы обезопасить свои деньги, а также помочь вычислить афериста, минчанке необходимо оформить 7 кредитов на свое имя, а после установить на смартфон определенное приложение.

По телефону потерпевшей дали четкие указания, как себя вести в банке, предупредив, что никому нельзя сообщать о происходящем. Женщина выполнила все указания и лишилась 30 тысяч рублей.

Сотрудники ОПК Московского РУВД провели проверку, следователи возбудили уголовное дело.

Правоохранители предупреждают: сотрудники банков, а также иных госучреждений не звонят в мессенджере для получения ваших личных данных; не устанавливайте программы для удаленного доступа и не переходите по присланным ссылкам.