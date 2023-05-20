Взял пять кредитов и перевел мошенникам

Следственный комитет сообщает об очередной жертве аферистов. В Гродно 25-летний мужчина взял за три дня пять кредитов в банках и перевел мошенникам 56 тысяч рублей.

По информации следствия, 25-летнему жителю Гродно позвонили неизвестные якобы из банка. У него начали спрашивать, действительно ли он оформляет на свое имя кредиты. На что мужчина сказал, что подобного не делал. На это мошенники предложили ему оформить новый кредит для того, чтобы закрыть предыдущие, попросив при этом помощи в установлении неблагонадежных сотрудников банка.

— Молодой человек согласился, с этой целью он в течение трех дней оформил в различных банках города пять кредитов, — отметили в ведомстве.

С ним постоянно на связи были злоумышленники, которые говорили, что именно он должен делать. Житель Гродно выполнял все требования, перечисляя деньги через терминалы на счета, которые были указаны в сообщениях. Помимо кредитов, он также перечислил и свои сбережения.

— Общая сумма ущерба 25-летнему электромонтёру составила более 56 тысяч рублей, — сообщает СК.

После того, как мужчина отправил последние деньги, мошенники ему позвонили и сообщили, что он стал жертвой обмана. О случившемся житель Гродно сообщил в милицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса – мошенничество, совершенное в особо крупном размере.