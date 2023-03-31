Выстрел из пневматического пистолета повредил гродненцу глаз

«30 марта 18-летний житель областного центра употреблял спиртные напитки вместе со своим другом. Поздно вечером молодой человек с товарищем возвращался домой. Они проходили по улице Терешковой и громко разговаривали, — сообщает телеграмм-канала Гродненского облисполкома. — Это вызвало недовольство у 44-летнего жителя одной из квартир. Мужчина проживает на первом этаже, и ему мешали отдыхать молодые люди. Сперва он сделал им замечание, но, не добившись желаемого результата, гражданин достал пневматический пистолет с целью напугать и произвел один неприцельный выстрел. В результате шарик прилетел 18-летнему парню в правый глаз.

Потерпевший был доставлен в учреждение здравоохранения, где ему провели операцию. А 44-летний мужчина задержан. Его действиям будет дана правовая оценка».