Выставку «Беларусь интеллектуальная» продлят еще на неделю

«Очень большой интерес посетителей», — говорят в Национальной Академии наук.

На самом деле – в минувшие выходные в «Белэкспо» было много народа, в том числе и немало известных персон – Ирина Лепарская, Елена Скрипель, Игорь Сергеенко, Анастасия Тиханович и другие…

Многие фотографировались на фоне экспонатов, задавали вопросы тем, кто презентовал инновационные продукты.

«Мне очень понравилось! – поделилась в соцсетях впечатлениями от выставки Анастасия Тиханович. — Интересные экспонаты, информативные стенды, и самое главное – прекрасные специалисты, которые увлечённо могли объяснить даже самые для меня сложные вещи вроде работы нового газово-дизельного двигателя! Реально впечатлили своей компетентностью и представлением новых разработок!

Во-вторых, я узнала для себя что-то новое. Оказывается, например, существует не только Красная Книга. Есть ещё и Чёрная, куда занесены все инвазивные растения, а среди них много тоже очень интересных подвидов!

Ещё я прошла тестирование, которое проходят водители транспортов пассажирских перевозок. Огого! Аппарат не обманешь! Правда у меня все ок, промилле в норме и давление 120/80. Так что, могу даже в рейс! Хотелось даже на электромобилях, но их активно облюбовали маленькие посетители выставки!

Ну а в целом я испытала гордость за наших прекрасных учёных, за их целеустремлённость и новые открытия…»

Электромобили, в которых можно было посидеть и сделать красивое фото, на самом деле пользовались особой популярностью, причем не только среди посетителей выставки с детьми. В субботу в какой-то момент к разочарованию многих двери спорткара Академии наук даже закрыли на ключ – что-то там внутри то ли сломалось, то заклинило…

«За три дня работы выставку посетили тысячи человек со всех регионов, — рассказали в Национальной Академии наук. — По многочисленным просьбам представителей общественности работа выставки будет продолжена на неделю», — рассказали в НАН Беларуси.

Экспозицию обещали расширить и дополнить новыми экспонатами.

В «Белэкспо» представлено свыше 400 экспонатов, среди которых натурные образцы (в том числе крупногабаритная техника), макеты, мультимедийные презентации на больших экранах.

Кстати, вход на выставку в «Белэкспо» — бесплатный.

Даша ПАВЛОВСКАЯ.