Выросли тарифы на поездки в «Яндекс Go» и Uber 

Популярные сервисы такси «Яндекс Go» и Uber повысили тарифы на поездки по Минску с 19 мая. Информация с новыми расценками появилась на их официальных сайтах.

Минимальные тарифы на поездки класса «Эконом» в «Яндекс Go» и UberX в Uber увеличились на 20 копеек – до 2,7 рубля. При этом бесплатное время ожидания сократилось с 4 до 3 минут, а стоимость 1 км пути увеличилась на 5 копеек до 45 копеек.

В более высоком ценовом сегменте – тарифах «Комфорт» в «Яндекс Go» и Select в Uber – минимальная стоимость возросла на 28 копеек до 3,38 рубля, а расценки на дальнейшую поездку увеличились на 6 копеек до 56 копеек за 1 км пути.

Предыдущие изменения расценок на поездки в «Яндекс Go» случилось в конце апреля 2022 года. Тогда увеличились стоимость минуты ожидания и 1 км пути, а размер минимального тарифа сократился.