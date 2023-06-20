Вынесен приговор деятелю, который оставил без машин почти 70 жителей Гомельщины

33-летний житель Речицы искал в интернете объявления о продаже автомобилей и предлагал услуги по комиссионной реализации. Владельцы соглашались, однако оставались и без машины, и без денег. Общая сумма ущерба, по версии следствия, составила более 1 миллиона 207 тысяч рублей.

Уроженец Речицы заключал с владельцами договор комиссии, забирал автомобиль и документы на него. По истечении месяца он должен был полностью рассчитаться с автовладельцами, вне зависимости от того, продал машину или нет. Однако этого не происходило. Продав транспортные средства, фигурант под различными предлогами уклонялся от исполнения своих обязательств и постоянно переносил срок передачи денег.

Как сообщили «Гомельской правде» в суде Железнодорожного района Гомеля, за мошенничество в крупном и особо крупном размерах 33-летний речичанин получил девять лет колонии в условиях усиленного режима со штрафом в 500 базовых величин (18 500 рублей). Также в пользу потерпевших обвиняемый обязан выплатить компенсацию морального вреда на общую сумму девять тысяч рублей. В счет возмещения имущественного вреда — более 126 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.