Согласно материалам уголовного дела, 15 октября 2022 года 33-летний житель Лидского района решил съездить в Минск. Молодой человек договорился с местным таксистом о конкретной цене за услуги перевозки и сразу с ним рассчитался.

Однако по приезду из столицы в райцентр 26-летний таксист стал требовать еще деньги. На что потерпевший пояснил, что они уже в расчете. О данном разговоре водитель сообщил своим друзьям (33 и 47 лет), которые решили помочь товарищу вернуть деньги. Мужчины неоднократно угрожали должнику, звонили и требовали передачи денежных средств.

Когда от потерпевшего не последовало каких-либо активных действий, они решили действовать самостоятельно. Днем 23 октября 2022 года трое жителей Лиды (31, 33 и 47 лет) силой усадили мужчину в машину и вывезли его в лесной массив, расположенный вблизи районного центра. Там к ним присоединился таксист. Вчетвером они стали избивать должника, требовать передачи 500 долларов США. Затем оставили его в лесу, а сами уехали.

Потерпевший опасался за свою жизнь и здоровье, поэтому сразу о произошедшем никому не рассказывал. Совершение противоправных действий в отношении 33-летнего мужчины установлено сотрудниками ГУБОПиК оперативным путем.

Следователи допросили обвиняемых, потерпевших и свидетелей. По месту жительства фигурантов дела были проведены обыски, изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, у двух из них дома хранилось пневматическое оружие.

Мужчинам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 208 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Они заключены под стражу.

Трое из них ранее неоднократно судимы за различные преступления, в том числе хищение имущества, мошенничество, незаконный оборот наркотиков. При этом один из обвиняемых уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство.

Расследование уголовного дела продолжается.