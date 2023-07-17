Выгонят ли ребенка с уроков, если он не в школьной форме?

Вот что об этом говорят в Министерстве образования.

Классный руководитель или директор обязаны выяснить, по какой причине ребенок проигнорировал требование приходить на уроки в школьной форме.

Выгонять ребенка с уроков, если он пришел не в школьной форме, не будут, но в причинах этого разобраться все же придется, сообщила главный специалист управления общего среднего образования главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Ирина Булавкина.

Как заявила представитель профильного ведомства, выгнать с урока ребенка, одетого не в школьную форму, однозначно никто не может.

«Но классный руководитель или директор должны разобраться, в чем дело. Вы не успели приобрести брюки, постирать рубашку или решили саботировать общепринятые установки? Дресс-код ученика четко прописан в уставе учреждения и правилах внутреннего распорядка. Если вы посещаете школу, значит, принимаете условия. Вы же не идете в оперу в спортивном костюме», – приводит ее слова Sputnik.by

Какой элемент – дело каждой школы

Булавкина напомнила, что основная суть государственного школьного стандарта, который заработал с сентября прошлого года, заключается в том, что все учащиеся должны соблюдать деловой стиль в одежде. Но реализовывать это требование решили «поэтапно и без спешки».

«Нет жестких рамок и конкретных установок. Каждая школа создает свой индивидуальный образ. Формула школьного образа проста: первый элемент + второй + эмблема», – сказала она.

По словам специалиста Минобра, в прошлом учебном году все школы уже выбрали единый элемент, сейчас на подходе второй. Более того, на сайте ведомства опубликован готовый каталог с конкретными примерами.

«Брюки, жакеты, юбки, рубашки – что душе угодно, никаких ограничений. Но обязательным условием еще с минувшего сентября стало использование эмблемы учреждения образования в виде значка или нашивки», – добавила Булавкина.

Как отметила представитель министерства, со временем каждая школа и гимназия страны должна выйти на единую школьную одежду данного учреждения.

Во сколько обойдется школьная форма?

Как сообщила ранее заместитель председателя Беллегпрома Наталия Мурашко, к новому учебному году предприятия концерна произведут более 1,2 млн изделий для школьников – это касается деловой одежды и обуви.

Это примерно на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Также на 70% будет обновлен ассортимент для школьников.

Что касается стоимости, то представитель Беллегпрома пообещала, что цены на школьную одежду и обувь к новому учебному году вырастут ориентировочно только на 7%.

Но, по предварительным расчетам, стоимость оптимальной экипировки школьников младших классов на сегодняшний день составляет от 370 до 1 122 белорусских рублей, старшеклассников – от 462 до 1 392 рублей. В комплект входят одежда, обувь, галантерея, канцелярия.

Вместе с тем, по информации МАРТ, в 2022 году ориентировочная стоимость форменного комплекта для школьников младших классов составляла 70-80 рублей и выше. Для более старших классов – от 80 рублей.