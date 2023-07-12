Выгодно ли хранить деньги на депозитах?

Несмотря на все перипетии белорусского валютного рынка, депозитные вклады остаются одними из самых востребованных финансовых продуктов.

В предпочтениях разбирался корреспондент агентства «Минск-Новости».

В чем сила депозита

Причин такой любви к банковским вкладам несколько, и они достаточно понятны. С одной стороны, желание не держать деньги дома под матрацем, с другой – относительная простота открытия депозитного счета и его пополнения (сейчас это можно делать из дома благодаря различным мобильным приложениям). Кроме того, государство гарантирует возврат вложенных средств на уровне закона. В Беларуси ни один другой финансовый инструмент (акции, облигации и пр.) не имеет такой высокой степени защиты.

Среди депозитных вкладов самыми понятными и востребованными остаются вклады в белорусских рублях, долларах и евро. Желающие могут открыть депозиты в российских рублях и китайских юанях, но в Беларуси они, скорее, из категории экзотики.

Основные характеристики депозитов – деление на отзывные и безотзывные. Есть депозиты с возможностью пополнения вклада, с капитализацией процентов и отличающиеся по форме процентной ставки – фиксированная либо плавающая (привязанная к какому-либо параметру, например ставке рефинансирования).

Напомним, что один из основных параметров, от которого коммерческие банки устанавливают процентную ставку депозитных вкладов, – ставка рефинансирования Нацбанка и ставки по кредитам.

Очевидно, что чем выше ставка финансового регулятора, тем более высокие ставки по кредитам и депозитам мы найдем на рынке банковских предложений. И наоборот.

С 28 июня действует установленная Нацбанком ставка рефинансирования 9,5 %. Соответственно изменились и ставки кредитования и депозитов.

Самые обаятельные и привлекательные

Сейчас среди депозитных вкладов в белорусских рублях самые привлекательные предложения – по процентным ставкам от 12 % до 14,9 %, все эти вклады безотзывные. Срок – от 13 месяцев до 370 дней. Это, собственно, один год плюс один месяц или два года плюс месяц.

По отзывным вкладам в белорусских рублях лучшие предложения по процентным ставкам – в диапазоне 9–10 % годовых. Как правило, это вклады на срок от одного года до двух-трех лет. Чаще всего они с капитализацией процентов и возможностью пополнения вклада.

В категории депозитов в долларах процентные предложения белорусских банков гораздо скромнее. Максимальные предложения можно найти до 2 % годовых, остальные – в диапазоне 1–1,5 %. Это также безотзывные вклады, срок их действия от 13 месяцев и выше.

Депозитные вклады в евро еще ниже – максимальные проценты, которые можно найти по депозитам в евро, – 1,2 %. Остальные условия аналогичны вкладам в долларах и белорусских рублях.

Банкам деньги не нужны?

В чем причина такого существенного снижения депозитных процентов? Ведь еще относительно недавно по белорусским рублям депозиты исчислялись двузначным цифрами и вклады в долларах ненамного отставали от белорусского рубля. В первую и последнюю очередь причина – в снижении банковского оборота ликвидности.

Наличные, которые наши соотечественники готовы размещать на банковских вкладах, не сильно нужны банкам. Они заинтересованы получить от вас деньги и передать их в виде кредита тем, кто в них нуждается и в состоянии рассчитываться по кредиту. А вот круг таких интересантов сокращается, что вынуждает банки ограничивать депозитные предложения. Ведь не могут банки платить вам проценты просто так, за то, что ваши деньги хранятся в надежном месте.

Кроме этого, Нацбанк понижает ставку рефинансирования. Совокупность этих факторов привела к нынешним предложениям по депозитным вкладам.

Что выбрать?

Что из них выбрать – это решение каждого, но с условием курсовых изменений валютной пары доллар – белорусский рубль и текущей инфляции разница по итогам года будет несущественной.

Например, при сравнении максимального процента в 12 % в белорусских рублях и 2 % в долларах США на примерно одной и той же сумме, например 3 000 рублей и 1 000 долларов, очевидно, что по итогам года результат в белорусских рублях будет выше. Это 484,26 рубля и 21,88 доллара соответственно. С учетом официальной инфляции в Беларуси (12 % годовых в январе и 3,7 % годовых по итогам мая) и США (около 6 %), суммы процентных выплат будут немного меньше. Но все равно, вклад в белорусских рублях даст вам бóльшую прибавку к семейному бюджету.

Все остальное – на ваше усмотрение. Есть еще одна маленькая рекомендация – хранить средства лучше в той валюте, в какой вы получаете доход и формируете расходы.