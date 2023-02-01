Вычислять по IP уже не модно: 4 главные киберугрозы 2023 года

Как обезопасить личные данные и корпоративную информацию?

Рассказывает Валерий Баулин, гендиректор Group-IB (резидент «Сколково») в России и СНГ.

Шифровальщики — главная киберугроза

«Программы-вымогатели сохранят за собой лидерство в рейтинге киберугроз. Преступные группировки усложняются, их структура напоминает легальные стартапы — со своей иерархией, системой найма, обучения и отпусками», — говорит Баулин.

Продажи доступов к взломанным корпоративным сетям вырастут

Спрос на доступы в скомпрометированные сети компаний стал больше: за последний год этот рынок вырос более чем в два раза. По словам Валерия Баулина, чаще всего злоумышленники реализуют свой «товар» в виде доступов к VPN и RDP (протокол удаленного рабочего стола).

Основное средство доступа к данным компании — стилеры

«Заражение обычно происходит через файл, загруженный на компьютер жертвы. Хакеры получают текстовые данные, содержащие логины, пароли, cookie-сессии, фингерпринты браузера, системные данные пользователя, личные файлы, доступы к мессенджерам и криптовалютным кошелькам», — объясняет гендиректор Group-IB.

Утечек данных станет больше

Только за лето 2022 года в сеть утекло 304 млн строк данных — среди жертв оказались сервисы доставки, медкомпании и операторы связи. При этом мотивация киберпреступников изменилась: они хотят не заработать, а нанести ущерб российскому бизнесу, поэтому выкладывают базы в открытый доступ.

В 2023-м число слитых баз может увеличиться, уверены в компании