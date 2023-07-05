Выбирались через люки и окна: белорус из перевернувшегося в Польше автобуса рассказал, что произошло

Утром, 5 июля, буквально в километре от белорусско-польской границы, недалеко от Тересполя, перевернулся пассажирский автобус, который следовал из Гомеля в Варшаву. В числе его пассажиров был житель Калинковичей Виталий Архипов. Виталий — дальнобойщик со стажем, однако в подобное ДТП попал впервые.

Как пишет Mlyn.by, маршрутный автобус забрал Виталия вчера в 17:10 на вокзале. Его место посадки оказалось на последнем ряду справа около окна. Кто бы мог подумать, что именно это позволит мужчине остаться целым и невредимым в результате ДТП.

— Около 7 утра я бодрствовал. В какой-то момент заметил, что машина начала крениться и плавно сползать на обочину. Я успел зацепиться за ручку и удержаться, чтобы не упасть на людей, находившихся ниже меня, чтобы не повредить их. Не было страха. Мозг соображал, как себя удержать, — рассказывает Виталий.

Уже увидев дорогу, белорус сделал вывод, что виной аварийной ситуации стала ошибка водителя: он неправильно выбрал скоростной режим и не справился с управлением на повороте.

— Он допустил трагическую ошибку, в результате чего автобус сошел с трассы, а потом зацепил обочину, — подчеркивает собеседник.

Оценив ситуацию, без паники и суеты, Виталий начал думать, что делать. Рядом было разбитое окно – оно лопнуло, и из образовавшейся щели мужчина выглянул наружу, чтобы выяснить, не произошло ли загорание. К счастью, его не было. Тогда пассажир автобуса вытянул один из аварийных люков в потолке — через него удалось выбраться.

— Люди выходили через люки, боковые окна, которые лопнули, — рассказывает Виталий. — Повезло, что скорость была относительно невысокая — тяжелых, рваных ран у пассажиров не было. Из-за ударов были ушибы, перелом, сотрясение. Одна девушка случайно порезала ногу. Всем оказали своевременную помощь.

Белорус подчеркивает: польские власти отреагировали на ДТП очень быстро. В течение 15 минут на месте находились около 5 машин МЧС, в течение получаса приехало столько же карет скорой помощи. Прибыла полиция.

— Через час подъехали волонтеры. Они поставили палатку, емкость, чтобы можно было умыться, соки, ветчину, сыр, несколько упаковок воды. Прибыл комфортабельный автобус для пассажиров, — вспоминает мужчина.

Когда начали эвакуировать автобус, полиция брала объяснения с пассажиров. Виталий был одним из первых, кто поехал в участок давать показания. Базовое знание польского языка позволило ему общаться без переводчика.

— Эвакуация людей организована на должном уровне. Не было суеты, с нами благожелательно общались. Сотрудники работали корректно, — подчеркивает собеседник.

После того, как из аварийного автобуса достали вещи, все продолжили путь.

Напомним, в результате ДТП на территории Польши 11 пассажиров были доставлены в больницу для обследования (среди них двое — дети). Еще 17 пассажирам помощь оказали на месте.