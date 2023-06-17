Вы зря верили: пять самых популярных мифов о вреде кондиционера

Во время летней жары или зимнего холода может выручить всесезонный кондиционер. Однако многие опасаются этих приборов, ведь известно много «фактов» об их негативном влиянии.

От кондиционера можно простудиться

Циркуляция холодного воздуха в комнате, которую обеспечивает кондиционер, не может вызвать простуды или инфекционные заболевания. Также кондиционеры не могут вызвать астму или воспаление легких. Если, конечно, вы правильно его эксплуатируете.

Кондиционер нельзя включать в помещении, где есть маленький ребенок

На самом деле вашему ребенку кондиционер никак не навредит, если размещать технику или малыша правильно. Избегайте прямого попадания холодного воздуха, но не стоит прятать малышей. К тому же, перегрев для детей куда вреднее.

Вентилятор безопаснее кондиционера

Вентилятор не охлаждает воздух, а только перегоняет его. Эффективным помощником в жару и защитником от теплового удара будет именно кондиционер, позволяющий поддерживать здоровую температуру в помещении.

Спать с включенным кондиционером вредно

Особо следует заботиться о поддержании комфортной температуры воздуха во время сна, ведь от этого зависит качество ночного отдыха. В жаркую погоду мы часто просыпаемся из-за того, что тело потеет, и не восстанавливаемся полноценно.

Обеспечить телу лучшие условия для расслабления поможет автоматическая поддержка прохлады в помещении, что обеспечивает кондиционер, так что спать с ним можно и даже нужно! Важно лишь контролировать поток воздуха: его направляйте в потолок.

В автомобиле лучше открывать окна, чем включать кондиционер

Получить тепловой удар в жару куда легче в автомобиле, особенно если он долго «грелся» на солнце. Вместо быстро разгоняющего прохладу по салону кондиционера люди выбирают открыть окна и создать сквозняк в автомобиле. Это не только не помогает охладиться, но и может вызвать тошноту, головокружение или потерю сознания.