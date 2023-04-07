Как вы относитесь к возможному возвращению ядерного оружия на территорию Беларуси?

Выступив в минувшую пятницу с Посланием к белорусскому народу и парламенту, Александр Лукашенко в заключение ответил на ряд вопросов присутствующих в зале. Первым к микрофону подошел Александр ВЕРСОЦКИЙ, председатель Свислочского райисполкома. Он сказал:

«Александр Григорьевич, в своем выступлении вы коснулись темы размещения ядерного оружия на территории нашей с вами республики. Очень неоднозначную реакцию вызвало это решение в обществе в недружественных нам с вами странах, особенно среди наших «беглых». Высказываются самые мистические сценарии дальнейшего развития событий, начиная от банального для нашей республики (о чем вы говорили) — введения санкций, и заканчивая введением миротворческих контингентов на территорию Республики Беларусь.

Буквально перед Посланием прочитал новый вброс — оказывается, 80 процентов белорусов «супраць» данного решения…»

Не будем гадать, из каких источников свислочский вертикальщик взял, что 80 процентов белорусов “супраць” данного решения, но, понятно, о возможном появлении ядерного оружия в нашей стране вот уже который день все только и говорят. Исходя из судьбоносного значения проблемы, “Народная Воля” решила провести опрос ряда граждан. Вопрос сформулировали таким образом:

Вы положительно или отрицательно относитесь к возможному возвращению ядерного оружия на территорию Беларуси?

Дмитрий КУЧУК,

председатель Белорусской партии “Зеленые”:

— Ситуация достаточно сложная. Правда, когда готовился конституционный референдум, то власти говорили, мол, нечего переживать из-за того, что из Основного закона исчезает запись о безъядерном статусе страны, у нас же появилась атомная станция, а это многое значит. Беларусь как бы косвенно приобретает статус ядерной державы, поскольку в Островце действительно возведена не гидроэлектростанция, а самая настоящая атомная. Хотя, как оказалось на практике, в верхних эшелонах власти, скорее всего, уже изначально предполагалось, что Россия будет размещать у нас ядерные ракеты. Это, по мнению членов нашей партии, очень тревожный знак для Беларуси. Нужно, чтобы общество проявило консолидацию и высказало свою позицию. Я думаю, в ближайшее время пройдет ряд серьезных мероприятий. Прежде всего, я имею в виду Чернобыльский Шлях. И мы, “зеленые”, хотели бы, чтобы народ высказал свою принципиальную позицию. Полагаю, что и белорусская диаспора за рубежом не останется в стороне от обсуждения этой судьбоносной проблемы для нашей Родины.

Олег ТРУСОВ,

депутат Верховного Совета Беларуси 12-го созыва:

— С одной стороны, благодаря вводу российского ядерного оружия все опять вспомнят про Беларусь, и это хорошо. Самое главное, чтобы мир не забывал, что есть такая страна.

Что касается самого ядерного оружия, то, во-первых, ещё неизвестно, привезут его или не привезут. Хотя некоторые говорят, что его уже давно доставили в Беларусь. Потому пока не будет конкретной информации, про это ещё рано говорить. Но предположим, если его уже доставили. В своё время, будучи депутатом Верховного Совета Беларуси, когда приходилось заниматься, так сказать, делёжкой советской армии, то стало известно, что в БССР находилось 20 процентов запасов всего ядерного оружия советской империи. Представляете, сколько это шахт и баз! А тут привезут (возможно, уже привезли), какой-то небольшой арсенал. Как привезут, так и заберут. Я не вижу в этом какой-то великой беды. Главное, чтобы мы в войну не влезли. А мы пока что в войну не влезли. Слава Богу!

Тамара СЕРГЕЙ,

правозащитница:

— Возможный ввод ядерного оружия в Беларусь я оцениваю очень отрицательно. Потому что мы становимся мишенью. И становимся мишенью и заложниками в игре России. Это ещё одно доказательство того, что мы постоянно, и особенно интенсивно в течение последних лет, теряем суверенитет. И потому я отношусь резко отрицательно. Насколько я знаю из средств массовой информации, Путин заявил, что контроль за ядерным оружием будет находиться в руках России. Так что мы фактически отдаём свою судьбу в чужие руки.

Михаил ЧИГИРЬ,

экс-премьер министр Беларуси:

— Я надеюсь, что не будет ядерного оружия в Беларуси. Что, у нас мало проблем, чтобы добавлять к ним ещё одну? Уже есть и санкции, и закрытие некоторых пограничных переходов на границе с Польшей. Да и кому оно нужно здесь, в Беларуси? Я против, моя жена против…

Анатолий ЛЕВКОВИЧ,

кандидат философских наук:

— Это сложный вопрос. Начну с того, что я служил в СССР в дивизии ракетных войск, которая в 1962 году была на Кубе во время Карибского кризиса. Я служил с теми офицерами, которые в этих событиях участвовали, потому представляю, чем такие события грозят. Мир тогда реально стоял на пороге ядерной войны. И еще добавлю, что та дивизия дислоцировалась в Сумской области Украины. И мы с украинцами, так сказать, были в одном окопе. А теперь что? И потому для меня это не просто формальный вопрос, а очень сложный…

Возможно, если б ядерное оружие осталось в Украине и Беларуси после развала СССР, то не было бы того, что есть теперь. Будапештский меморандум, который давал гарантии независимости. неприкосновенности и Беларуси, и Украине со стороны великих ядерных стран — не сработал. Эти страны, получается, не сдержали своё слово. Украину не защитили. И Беларусь оказалась в ситуации, которой не позавидуешь. Конечно, всё это геополитические игры между великими державами.

Вспоминается высказывание английского философа Томаса Гоббса насчет того, что осударства – это чудовищи, которые хотят пожирать один одного. Вот они и пожирают, чтобы утолить свои аппетиты. А гибнут люди. Конкретные хлопцы. В частности, те, с которыми я служил вот там, в Украине. Нет, не нужна война. Не нужно ядерное оружие на нашей земле!.

Сергей ЧЕРЕЧЕНЬ,

председатель Белорусской социал-демократической Громады, кандидат в президенты на выборах 2020 года:

— Я как гражданин Республики Беларусь крайне против введения ядерных войск России в Республику Беларусь. С одной стороны, это, казалось бы, усиление позиции власти, так как у нее будут возможности жестко ответить Западу. Ну а для белорусов это реальная опасность быть уничтоженными. Причем очень быстро, потому что ядерная война не растягивается во времени, все происходит в считанные часы, а то и минуты. И это меня и, думаю, всех здравомыслящих людей очень сильно печалит.

***

Первоначально я решил разделить блиц-опрос как бы на две части. Задав общий вопрос более или менее известным личностям, я вышел на улицу и стал опрашивать встречных прохожих. Вот какие ответы получил.

Наталья,

пенсионерка:

— Нет, я не против размещения ядерного оружия на белорусской земле. Потому что наша страна должна быть сильной. Потому что Запад очень ополчается на нас, и мы должны быть готовыми защищаться. Мы воевать ни с кем не собираемся, но противопоставить тем, кто может посягнуть на нас, что-то должны. Мы никогда первыми войну не начинали, но защищаться должны.

Сергей,

выпускник университета:

— Это очень сложный вопрос. Трудно определиться. Но, пожалуй, я за то, чтобы у нас было ядерное оружие — потому что даже и после Лукашенко оно останется и защитит нас от любой непредвиденной агрессии. Хотя нельзя исключить и то, что ядерное оружие делает нас первостепенной целью в случае любого непредвиденного конфликта. Так что это обоюдоострый дамоклов меч. Надо отметить, что большинство моих знакомых относятся к вводу ядерного российского оружия в Беларусь отрицательно.

Следующий разговор на улице был с молодым человеком, который наотрез отказался представиться. Но сказал: «Я против. Мы не были ядерной державой вот уже много лет и не должны ею быть. Зачем нам это? От кого нам защищаться? Уже больше года идет в Украине специальная военная операция России, и на нас никто не напал».

Очередной прохожий, которого я остановил и задал вопрос насчет отношения к возможному возвращения ядерного оружия на территорию Беларуси, сказал, что вообще не думал об этом. Девушка, которая шла следом за ним, заявила, что очень спешит и свое мнение оставит при себе.

Еще один прохожий, пожелавший остаться инкогнито, сказал, что размещение оружия на нашей территории — это очень плохо. Такого же мнения придерживается и мужчина, назвавшийся «годным беларусам». Он резко осудил возможность размещения ядерного оружия на территории нашей страны.

А вот пожилой военный в отставке, назвавшийся Герольдом, заявил, что он сам ракетчик и поэтому ничего отрицательного сказать не может. Пусть кое-кто подумает, прежде чем к нам лезть. Ответ будет жестоким.

А вот молодой эколог Павел — против российского оружия ядерного поражения на белорусской земле.

Таким образом, из всех граждан, к которым я обратился, только двое поддержали возможность размещения ядерного оружия у нас в Беларуси. Основная часть опрашиваемых — против этого. Но есть и те, которые не могут дать конкретный ответ, пока с мнением не определились. Но если брать общую картину, то, пожалуй, председатель Свислочского райисполкома А.Версоцкий имел рацию, когда сказал: есть мнение, что «80 процентов белорусов «супраць» данного решения» о возможном возвращении ядерного оружия на территорию нашей страны.

Замечу, когда я опрашивал людей на улицах, никто из них не захотел назвать свою фамилию, где конкретно работает, как и сфотографироваться для газеты. О причинах этого можно не говорить…

Блиц-опрос проводил Геннадий БАРБАРИЧ.