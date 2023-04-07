Вудкрофт улетел, но обещал вернуться

Главный тренер хоккейного минского “Динамо” сейчас находится в Канаде, но не против, если ему продлят контракт в белорусском клубе.

Напомним, что канадец руководил «Динамо» с 2016 по 2017 год. В 2019-м Крэйг Вудкрофт вернулся в клуб, а в июне 2021 года также возглавил сборную Беларуси по хоккею.

Сейчас он проводит свой отпуск на Родине — в Канаде, но в скором времени должен прилететь в Минск.

После того, как «Зубры» вылетели уже в первом раунде плей-офф, многие прогнозировали быструю отставку Вудкрофта и даже назывались некоторые фамилии его возможных преемников. Но сам канадец сейчас заявляет, что не против еще продлить контракт.

«Нахожусь в Торонто, пользуюсь всеми благами отпуска и свободным временем, — рассказал Крэйг Вудкрофт pressball.by. — Уже отдохнул и все больше концентрируюсь на предстоящих делах. Планирую вернуться в Минск в середине апреля, чтобы отработать оставшееся время по контракту в клубе и сборной. Находясь дома, остыл немного от эмоций сезона.

Имею возможность, что называется с «холодной головой» поразмышлять о последних четырех сезонах в «Динамо» и сборной Беларуси, чтобы по возвращении представить руководству свои оценки и новые идеи. Я еще далеко не закончил анализ, но в отношении клуба уже сейчас могу сказать, что, если он хочет выйти в своих показателях на новый уровень — нужно внести большие изменения во многие аспекты функционирования”.

Канадский тренер также добавил, что работа в «Динамо» ему “очень интересна», и он будет «готов обсудить все идеи и детали с руководством клуба, чтобы найти взаимопонимание”.

Фото: hockey.by