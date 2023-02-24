ВТО заявила об устойчивости мировой торговли на фоне украинского кризиса

Мировая торговля продемонстрировала устойчивость на фоне вторжения России в Украину и превзошла пессимистичные прогнозы на 2022 год.

Многие страны, чья экономика пострадала от войны в Украине, сумели найти альтернативные источники поставок. Об этом заявили представители Всемирной торговой организации (ВТО).

По предварительным оценкам, рост объема глобальной торговли в 2022 году превысил прогноз ВТО, который составлял 3 процента. Цены на товары выросли меньше, чем ожидалось в начале войны. Так, по прогнозам ВТО, цены на пшеницу в бедных странах могли вырасти на 85 процентов, но выросли всего на 17 процентов.

По оценкам экспертов, в долгосрочной перспективе важную роль в поддержании глобальной торговли может сыграть укрепление многосторонней торговой системы. При этом, если международное сотрудничество ослабнет, больше других пострадают наименее развитые страны.