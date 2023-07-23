Встреча Путина и Лукашенко в Петербурге продлится не один день

В Константиновском дворце прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.

О том, как долго они пробудут в Петербурге, ранее не сообщалось. В начале переговоров выяснилось, что встреча пройдет и в понедельник, 24 июля.

«Я кое-какие планы свои изменил, можем полтора-два дня провести», — заявил Владимир Путин в начале встречи.

Сегодня Путин и Лукашенко прогулялись по Кронштадту, после посещения Морского собора вышли к людям, собравшимся на площади.

— А как же карантин? — спросили у президента России.

— Люди важнее, — ответил Путин.

Среди желающих сфотографироваться с главами государств были взрослые и дети. Невеста рассказала о венчании и попросила фото на память. «Я вместо жениха?» — пошутил Александр Лукашенко.

А одна пара рассказала, что они из Беларуси. «Мы из Гомеля приехали, в первый раз здесь», — признались они.

«Это же надо было с Гомеля приехать в Питер, чтобы сфотографироваться!» — сказал в ответ Лукашенко.