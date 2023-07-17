Вспышка неизвестной болезни в Египте: в России усилили контроль за рейсами из этой страны 

Роспотребнадзор 17 июля усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта. Ранее стало известно, что в египетской провинции Кена в 600 км к югу от Каира зафиксировано более 60 случаев неизвестного заболевания, схожего по симптомам с лихорадкой денге.

Однако доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский в интервью MIR24.TV сообщил, что говорить о конкретном заболевании пока рано, это может быть как лихорадка денге, так и энтеровирус.

«Спектр может быть крайне разнообразным. С такой симптоматикой может быть и отравление какими-то токсическими веществами, и кишечная инфекция, учитывая количество заболевших и то, что они заболели практически в одно время. Тут может быть все что угодно, начиная от энтеровирусной инфекции, заканчивая какими-то другими вирусными или бактериальными инфекциями», – говорит эксперт.

В данном случае нужно проведение лабораторных исследований, считает специалист.

«Пока что все заявления носят ориентировочный, приблизительный характер. Говорить о том, что это с высокой долей вероятности лихорадка денге, на мой взгляд, тоже преждевременно. Это вполне может быть и кишечная инфекция, которая связана с каким-то источником водоснабжения», – заключил Сергей Вознесенский.

Белорусские санслужбы никаких сообщений по поводу ситуации пока не делали. Если речь действительно о лихорадке денге, то эта болезнь известна белорусским медикам. Так, в Минске уже регстрировались завозные случаи этого заболевания (из Индии, Вьетнама, Мальдивской республики, Тайланда).

Вирус передается от человека к человеку инфицированными комарами вида Aedes (через укусы). Природные очаги лихорадки находятся в зоне Юго-Восточной Азии, региона Карибского моря, Центральной и Южной Америка, юга Африки.

Cимптомы:

— озноб с подъемом температуры тела до 40 градусов (лихорадка в большинстве случаев двухволновая: первая волна – с более высокой температурой продолжительностью 3–5 суток сменяется 2–3-дневным периодом нормо- или даже гипотермии;

— сильная головная боль, головокружение, снижение аппетита, тошнота;

— боли в мышцах, крупных суставах, чаще коленных;

— возможны сыпь и кровотечения.

После падения температуры тела (3–7-й день болезни) наступает выздоровление, общее самочувствие заметно улучшается, появляется аппетит. Однако у части заболевших может ухудшиться самочувствие, появляется боль или дискомфорт в брюшной полости, длительная рвота, уменьшение диуреза с задержкой жидкости в организме, кровотечения, заторможенность, что является неблагоприятным признаком.