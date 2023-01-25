Всего 6 минут занятий спортом улучшают работу мозга

Ученым уже давно известно, что спорт укрепляет не только тело, но и мозг. Многие исследования показали, что физические нагрузки улучшают память, внимательность и ряд других когнитивных функций. Кроме того, регулярные занятия спортом уменьшают вероятность развития возрастных заболеваний, таких как как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, а также предотвращают воспаление мозга.

Но почему возникает такой эффект? Изначально считалось, что в результате физической нагрузки улучшается кровообращение, поэтому мозг лучше снабжается кислородом. Однако впоследствии выяснилось, что во время занятий спортом происходят гораздо более сложные биохимические процессы.

Причем недавнее исследование показало, что длительные нагрузки для этого даже не нужны. Достаточно активно заниматься спортом в течение шести минут в день, пишет hi-news.ru.

Как спорт улучшает работу мозга

Физические нагрузки стимулируют нейроны мозга синтезировать белок BDNF, который называется мозговым нейротрофическим фактором. Этот белок способствует росту и выживанию нейронных клеток, а также способствует развитию новых связей и сигнальных путей. Именно поэтому у людей, которые занимаются спортом, улучшаются когнитивные функции, а также замедляется процесс старения мозга.

Вообще белок BDNF показал большие перспективы в исследованиях на животных. Однако ученые не смогли найти способ, чтобы безопасно стимулировать у людей выработку этого белка при помощи препаратов. Поэтому исследовали сконцентрировали свое внимание на немедикаментозных способах стимуляции выработки BDNF, то есть стимуляции естественными способами. Обнаружение таких способов позволило бы многим людям избежать проблем, связанных с деградацией когнитивных функций в пожилом возрасте.

Чтобы выяснить, как наиболее эффективно стимулировать синтез мозгового нейротрофического фактора, группа ученых провела исследование, в котором приняли участие 12 добровольцев. Это были физически активные люди в возрасте от 18 до 56 лет. Все они выполнили три теста — энергичная езда на велосипеде в течение 6 минут, спокойная езда на велосипеде в течение 90 минут, а также голодание в течение 20 часов.

Как сообщают ученые в своем исследовании, опубликованном в журнале Journal of Physiology, голодание вообще не повысило уровень BDNF в крови. После размеренной езды на велосипеде, то есть после легких упражнений, уровень данного белка в крови повысился незначительно. Зато после интенсивных упражнений в течение шести минут, уровень BDNF в крови повысился в 4-5 раз по сравнению с увеличением после небольшой нагрузки.

Почему полезны интенсивные физические нагрузки

Из всего вышесказанного возникает вопрос — почему интенсивное занятие спортом увеличивает содержание белка BDNF в крови? Чтобы ответить на этот вопрос, ученым необходимо провести дополнительные исследования. Однако уже имеется несколько предположений на этот счет. Согласно одному из них, данный эффект можно объяснить увеличением количества тромбоцитов в крови при физических нагрузках. Известно, что тромбоциты содержат большое количество белка BDNF.

Согласно другой версии, всплеск BDNF может быть вызван переключением мозга между источниками энергии. Как сообщают исследователи, после физических нагрузок организм использует в качестве энергии не запасы глюкозы, а лактат. Но почему это переключение стимулирует выработку BDNF, пока ученым непонятно.

“Становится все более очевидным, что физические упражнения полезны для здоровья мозга на всех этапах жизни” — говорит Кейт Томас, физиолог и автор исследования, сотрудник Университета Отаго.

Но, самое главное, что теперь известно об эффективности непродолжительных, но высокоинтенсивных упражнений. Это эффективный, простой и недорогой способ поддержания здоровья мозга, а также профилактики от развития болезней, который не требует принятия препаратов. Правда, не все люди могут позволить себе даже 6 минут активно заниматься спортом в силу тех или иных проблем со здоровьем. Поэтому ученые продолжают искать еще более доступные способны увеличить концентрацию BDNF.

Но не только физические нагрузки улучшают состояние мозга и замедляют старение. Этому также способствует изучение иностранных языков. А недавнее исследование показало, что на когнитивные функции мозга в пожилом возрасте положительно влияют даже домашние питомцы.