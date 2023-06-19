«Всегда скучаю»: вдова Руслана Салея благодарит мужа за детей

Вдова Руслана Салея вчера в соцсетях опубликовала пост, который посвящен памяти мужа.

«С Днем отца, любовь моя! Спасибо, что подарил мне этих прекрасных малышей», — написала Беттан Салей под фото, где они вместе.

Напомним, что вчера, в третье воскресенье лета, во многих странах мира отмечали Международный день отца.

Беттан Салей не часто делает посты в социальных сетях. Вчера она сделала пост и поделилась небольшим архивным семейным видео, которое снимал еще Руслан Салей. Его голос звучит и за кадром.

«Всегда скучаю…», — подписала видео Беттан Салей.

На странице Беттан по-прежнему много фотографий, где они вместе с Русланом – счастливые и красивые.

Как рассказывала «Народная Воля», их история любви трагически закончилась 11 лет назад: 7 сентября 2011 года на аэродроме в Ярославле самолет, на борту которого находились хоккеисты «Локомотива», не смог набрать высоту и рухнул. На борту был и капитан белорусской сборной Руслан Салей…

«Руслан давал мне силы, — говорила Беттан в одном из своих интервью после похорон мужа. — Он всегда доверял, всегда мог на меня положиться. Знал, что я занимаюсь детьми и справлюсь с любыми трудностями… Я хочу, чтобы мои дети были счастливы, чтобы они не жили в грусти, в этой печали, которая их накрыла. Именно по этой причине я решила не везти детей на похороны, хотела, чтобы они запомнили Руслана таким, каким он был при жизни, чтобы у них не осталось негативного впечатления. Сейчас я стараюсь успокаивать детей, говорю им о том, что вы можете прожить долгую жизнь на земле, дожить до глубокой старости. Но это не сравнится с той вечной жизнью, которая ждет нас в раю, где вы обязательно встретитесь со своим отцом…»

Между тем время не стоит на месте. И дети Руслана Салея уже совсем взрослые, младшая дочь недавно стала выпускницей…

Фото из соцсетей Беттан Салей.