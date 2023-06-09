“Все прошло успешно”: чемпиону мира по кикбоксингу Алексею Кудину сделали операцию

Алексей Кудин — белорусский боец ММА, многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу. Не так давно спортсмен провел первый бой после освобождения из колонии.

Спортсмена задержали после акции протеста в Молодечно 10 августа 2020 года. 21 августа его отпустили, но возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Но Кудин не явился на судебное заседание, после чего судья изменил ему меру пресечения на содержание под стражей, и спортсмена официально объявили в розыск.

Алексея задержали в Москве и экстрадировали в Беларусь, где в итоге приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Чемпион мира отбывал наказание в Шкловской колонии и вышел на свободу в конце прошлого года.

“В 2023 году я планирую провести как минимум три боя, — рассказывал Алексей Кудин “Народной Воле”. — У меня есть огромное желание, чтобы это произошло, потому что я чувствую себя просто замечательно.

Возможно, тот факт, что я побывал в колонии, придаст матчам дополнительный интерес, и болельщики захотят увидеть, в какой я форме после двух лет заключения. И моим соперникам, вероятно, будет интересно посмотреть, сильно ли изменили меня обстоятельства».

7 марта Алексей Кудин провел первый бой после освобождения из колонии и победил в боксерском поединке с российским тяжеловесом Исламом Каримовым. Кстати, в разное время Кудин и Каримов были спарринг‑партнерами бойца ММА Александра Волкова.

Всего на счету Кудина 25 побед и 12 поражений.

А сейчас Алексей Кудин оказался в РНПЦ травматологии и ортопедии, где 9 июня его прооперировали…

— В РНПЦ мужа госпитализировали еще неделю назад, — рассказала «Народной Воле» супруга боксера Татьяна Пархимович. – У него уже была такая же операция в 2014 году. От травм на локтях нарастают хрящи, и они каменеют. Из-за чего он не может полностью выпрямить руку.

— Операционное вмешательство было необходимо?

— Сейчас эти хрящи как будто сильно не мешали, но человек начинает волноваться: будут они болеть в будущем или не будут? Все должно происходить вовремя, а поэтому не стали ждать, когда, как говорят, жареный петух в одно место клюнет.

Повлияло на появление этих хрящей на локтях и неправильное питание: два года в колонии диету, естественно, никто не соблюдал.

— Как прошла операция?

— Успешно. Сейчас Леша восстановится и снова начнет тренироваться…

Фото: © Fight Nights