Все матчи чемпионата Беларуси по футболу. Кто, когда и с кем?

Как известно, 17 марта стартовал очередной чемпионат Беларуси по футболу, первый тур уже прошел.
Вот все матчи первенства:
ТУР 2
31 марта-2 апреля, пятница-воскресенье
Торпедо-БелАЗ (Жодино) — Сморгонь
Ислочь (Минский район) — Динамо (Брест)
Славия (Мозырь) — Динамо (Минск)
Слуцк — Минск
БАТЭ (Борисов) — Энергетик-БГУ (Минск)
Нафтан (Новополоцк) — Гомель
Неман (Гродно) — Шахтер (Солигорск)
Белшина (Бобруйск) — пропускает тур
ТУР 3
7-9 апреля, пятница-воскресенье
Гомель — Неман
Энергетик-БГУ — Нафтан
Минск — БАТЭ
Динамо Мн — Слуцк
Динамо Бр — Славия
Сморгонь — Ислочь
Белшина — Торпедо-БелАЗ
Шахтер — пропускает
ТУР 4
13-15 апреля, четверг-суббота
Ислочь — Белшина
Славия — Сморгонь
Слуцк — Динамо Бр
БАТЭ — Динамо Мн
Нафтан — Минск
Неман — Энергетик-БГУ
Шахтер — Гомель
Торпедо-БелАЗ — пропускает
КУБОК-2022/23
18-19 апреля, вторник-среда
1/2 финала. Первые матчи
ТУР 5
21-24 апреля, пятница-понедельник
Энергетик-БГУ — Шахтер
Минск — Неман
Динамо Мн — Нафтан
Динамо Бр — БАТЭ
Сморгонь — Слуцк
Белшина — Славия
Торпедо-БелАЗ — Ислочь
Гомель — пропускает
ТУР 6
28-30 апреля, пятница-воскресенье
Славия — Торпедо-БелАЗ
Слуцк — Белшина
БАТЭ — Сморгонь
Нафтан — Динамо Бр
Неман — Динамо Мн
Шахтер — Минск
Гомель — Энергетик-БГУ
Ислочь — пропускает
ТУР 7
5-7 мая, пятница-воскресенье
Минск — Гомель
Динамо Мн — Шахтер
Динамо Бр — Неман
Сморгонь — Нафтан
Белшина — БАТЭ
Торпедо-БелАЗ — Слуцк
Ислочь — Славия
Энергетик-БГУ — пропускает
КУБОК-2022/23
9-10 мая, вторник-среда
1/2 финала. Ответные матчи
ТУР 8
12-15 мая, пятница-понедельник
Слуцк — Ислочь
БАТЭ — Торпедо-БелАЗ
Нафтан — Белшина
Неман — Сморгонь
Шахтер — Динамо Бр
Гомель — Динамо Мн
Энергетик-БГУ — Минск
Славия — пропускает
ТУР 9
19-21 мая, пятница-воскресенье
Динамо Мн — Энергетик-БГУ
Динамо Бр — Гомель
Сморгонь — Шахтер
Белшина — Неман
Торпедо-БелАЗ — Нафтан
Ислочь — БАТЭ
Славия — Слуцк
Минск — пропускает
ТУР 10*
24 мая, среда
Матчи с участием финалистов Кубка Беларуси-2022/23
ТУР 10
25-27 мая, четверг-суббота
БАТЭ — Славия
Нафтан — Ислочь
Неман — Торпедо-БелАЗ
Шахтер — Белшина
Гомель — Сморгонь
Энергетик-БГУ — Динамо Бр
Минск — Динамо Мн
Слуцк — пропускает
КУБОК-2022/23
28 мая, воскресенье
Финальный матч
ТУР 11
2-4 июня, пятница-воскресенье
Динамо Бр — Минск
Сморгонь — Энергетик-БГУ
Белшина — Гомель
Торпедо-БелАЗ — Шахтер
Ислочь — Неман
Славия — Нафтан
Слуцк — БАТЭ
Динамо Мн — пропускает
ТУР 12
9-11 июня, пятница-воскресенье
Нафтан — Слуцк
Неман — Славия
Шахтер — Ислочь
Гомель — Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ — Белшина
Минск — Сморгонь
Динамо Мн — Динамо Бр
БАТЭ — пропускает
ТУР 13
23-25 июня, пятница-воскресенье
Сморгонь — Динамо Мн
Белшина — Минск
Торпедо-БелАЗ — Энергетик-БГУ
Ислочь — Гомель
Славия — Шахтер
Слуцк — Неман
БАТЭ — Нафтан
Динамо Бр — пропускает
КУБОК-2023/24
28 июня, среда
1/16 финала**
Матчи команд-участников еврокубков
ТУР 14
1-3 июля, суббота-понедельник
Неман — БАТЭ
Шахтер — Слуцк
Гомель — Славия
Энергетик-БГУ — Ислочь
Минск — Торпедо-БелАЗ
Динамо Мн — Белшина
Динамо Бр — Сморгонь
Нафтан — пропускает
ТУР 15
6-8 июля, четверг-суббота
Белшина — Динамо Бр
Торпедо-БелАЗ — Динамо Мн
Ислочь — Минск
Славия — Энергетик-БГУ
Слуцк — Гомель
БАТЭ — Шахтер
Нафтан — Неман
Сморгонь — пропускает
КУБОК-2023/24
21-23 июля, пятница-воскресенье
1/16 финала
КУБОК-2023/24
28-30 июля, пятница-воскресенье
1/8 финала
ТУР 16
4-6 августа, пятница-воскресенье
Нафтан — Шахтер
БАТЭ — Гомель
Слуцк — Энергетик-БГУ
Славия — Минск
Ислочь — Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ — Динамо Бр
Белшина — Сморгонь
Неман — пропускает
ТУР 17
11-13 августа, пятница-воскресенье
Сморгонь — Торпедо-БелАЗ
Динамо Бр — Ислочь
Динамо Мн — Славия
Минск — Слуцк
Энергетик-БГУ — БАТЭ
Гомель — Нафтан
Шахтер — Неман
Белшина — пропускает
ТУР 18
18-20 августа, пятница-воскресенье
Неман — Гомель
Нафтан — Энергетик-БГУ
БАТЭ — Минск
Слуцк — Динамо Мн
Славия — Динамо Бр
Ислочь — Сморгонь
Торпедо-БелАЗ — Белшина
Шахтер — пропускает
ТУР 19
25-27 августа, пятница-воскресенье
Белшина — Ислочь
Сморгонь — Славия
Динамо Бр — Слуцк
Динамо Мн — БАТЭ
Минск — Нафтан
Энергетик-БГУ — Неман
Гомель — Шахтер
Торпедо-БелАЗ — пропускает
ТУР 20
1-3 сентября, пятница-воскресенье
Шахтер — Энергетик-БГУ
Неман — Минск
Нафтан — Динамо Мн
БАТЭ — Динамо Бр
Слуцк — Сморгонь
Славия — Белшина
Ислочь — Торпедо-БелАЗ
Гомель — пропускает
ТУР 21
15-17 сентября, пятница-воскресенье
Торпедо-БелАЗ — Славия
Белшина — Слуцк
Сморгонь — БАТЭ
Динамо Бр — Нафтан
Динамо Мн — Неман
Минск — Шахтер
Энергетик-БГУ — Гомель
Ислочь — пропускает
ТУР 22
22-24 сентября, пятница-воскресенье
Гомель — Минск
Шахтер — Динамо Мн
Неман — Динамо Бр
Нафтан — Сморгонь
БАТЭ — Белшина
Слуцк — Торпедо-БелАЗ
Славия — Ислочь
Энергетик-БГУ — пропускает
РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ
26-27 сентября, вторник-среда
ТУР 23
29-30 сентября — 1 октября, пятница-воскресенье
Ислочь — Слуцк
Торпедо-БелАЗ — БАТЭ
Белшина — Нафтан
Сморгонь — Неман
Динамо Бр — Шахтер
Динамо Мн — Гомель
Минск — Энергетик-БГУ
Славия — пропускает
ТУР 24
6-8 октября, пятница-воскресенье
Энергетик-БГУ — Динамо Мн
Гомель — Динамо Бр
Шахтер — Сморгонь
Неман — Белшина
Нафтан — Торпедо-БелАЗ
БАТЭ — Ислочь
Слуцк — Славия
Минск — пропускает
ТУР 25
20-22 октября, пятница-воскресенье
Славия — БАТЭ
Ислочь — Нафтан
Торпедо-БелАЗ — Неман
Белшина — Шахтер
Сморгонь — Гомель
Динамо Бр — Энергетик-БГУ
Динамо Мн — Минск
Слуцк — пропускает
ТУР 26
27-29 октября, пятница-воскресенье
Минск — Динамо Бр
Энергетик-БГУ — Сморгонь
Гомель — Белшина
Шахтер — Торпедо-БелАЗ
Неман — Ислочь
Нафтан — Славия
БАТЭ — Слуцк
Динамо Мн — пропускает
РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ
31 октября — 1 ноября, вторник-среда
ТУР 27
3-5 ноября, пятница-воскресенье
Слуцк — Нафтан
Славия — Неман
Ислочь — Шахтер
Торпедо-БелАЗ — Гомель
Белшина — Энергетик-БГУ
Сморгонь — Минск
Динамо Бр — Динамо Мн
БАТЭ — пропускает
ТУР 28
10-12 ноября, пятница-воскресенье
Динамо Мн — Сморгонь
Минск — Белшина
Энергетик-БГУ — Торпедо-БелАЗ
Гомель — Ислочь
Шахтер — Славия
Неман — Слуцк
Нафтан — БАТЭ
Динамо Бр — пропускает
ТУР 29
25-26 ноября, суббота-воскресенье
БАТЭ — Неман
Слуцк — Шахтер
Славия — Гомель
Ислочь — Энергетик-БГУ
Торпедо-БелАЗ — Минск
Белшина — Динамо Мн
Сморгонь — Динамо Бр
Нафтан — пропускает
ТУР 30
2-3 декабря, суббота-воскресенье
Динамо Бр — Белшина
Динамо Мн — Торпедо-БелАЗ
Минск — Ислочь
Энергетик-БГУ — Славия
Гомель — Слуцк
Шахтер — БАТЭ
Неман — Нафтан
Сморгонь — пропускает
ПЕРЕХОДНЫЙ МАТЧ
6 декабря, среда
ПЕРЕХОДНЫЙ МАТЧ
9 декабря, суббота