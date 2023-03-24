Все матчи чемпионата Беларуси по футболу. Кто, когда и с кем?

Как известно, 17 марта стартовал очередной чемпионат Беларуси по футболу, первый тур уже прошел.

Вот все матчи первенства:

ТУР 2

31 марта-2 апреля, пятница-воскресенье

Торпедо-БелАЗ (Жодино) — Сморгонь

Ислочь (Минский район) — Динамо (Брест)

Славия (Мозырь) — Динамо (Минск)

Слуцк — Минск

БАТЭ (Борисов) — Энергетик-БГУ (Минск)

Нафтан (Новополоцк) — Гомель

Неман (Гродно) — Шахтер (Солигорск)

Белшина (Бобруйск) — пропускает тур

ТУР 3

7-9 апреля, пятница-воскресенье

Гомель — Неман

Энергетик-БГУ — Нафтан

Минск — БАТЭ

Динамо Мн — Слуцк

Динамо Бр — Славия

Сморгонь — Ислочь

Белшина — Торпедо-БелАЗ

Шахтер — пропускает

ТУР 4

13-15 апреля, четверг-суббота

Ислочь — Белшина

Славия — Сморгонь

Слуцк — Динамо Бр

БАТЭ — Динамо Мн

Нафтан — Минск

Неман — Энергетик-БГУ

Шахтер — Гомель

Торпедо-БелАЗ — пропускает

КУБОК-2022/23

18-19 апреля, вторник-среда

1/2 финала. Первые матчи

ТУР 5

21-24 апреля, пятница-понедельник

Энергетик-БГУ — Шахтер

Минск — Неман

Динамо Мн — Нафтан

Динамо Бр — БАТЭ

Сморгонь — Слуцк

Белшина — Славия

Торпедо-БелАЗ — Ислочь

Гомель — пропускает

ТУР 6

28-30 апреля, пятница-воскресенье

Славия — Торпедо-БелАЗ

Слуцк — Белшина

БАТЭ — Сморгонь

Нафтан — Динамо Бр

Неман — Динамо Мн

Шахтер — Минск

Гомель — Энергетик-БГУ

Ислочь — пропускает

ТУР 7

5-7 мая, пятница-воскресенье

Минск — Гомель

Динамо Мн — Шахтер

Динамо Бр — Неман

Сморгонь — Нафтан

Белшина — БАТЭ

Торпедо-БелАЗ — Слуцк

Ислочь — Славия

Энергетик-БГУ — пропускает

КУБОК-2022/23

9-10 мая, вторник-среда

1/2 финала. Ответные матчи

ТУР 8

12-15 мая, пятница-понедельник

Слуцк — Ислочь

БАТЭ — Торпедо-БелАЗ

Нафтан — Белшина

Неман — Сморгонь

Шахтер — Динамо Бр

Гомель — Динамо Мн

Энергетик-БГУ — Минск

Славия — пропускает

ТУР 9

19-21 мая, пятница-воскресенье

Динамо Мн — Энергетик-БГУ

Динамо Бр — Гомель

Сморгонь — Шахтер

Белшина — Неман

Торпедо-БелАЗ — Нафтан

Ислочь — БАТЭ

Славия — Слуцк

Минск — пропускает

ТУР 10*

24 мая, среда

Матчи с участием финалистов Кубка Беларуси-2022/23

ТУР 10

25-27 мая, четверг-суббота

БАТЭ — Славия

Нафтан — Ислочь

Неман — Торпедо-БелАЗ

Шахтер — Белшина

Гомель — Сморгонь

Энергетик-БГУ — Динамо Бр

Минск — Динамо Мн

Слуцк — пропускает

КУБОК-2022/23

28 мая, воскресенье

Финальный матч

ТУР 11

2-4 июня, пятница-воскресенье

Динамо Бр — Минск

Сморгонь — Энергетик-БГУ

Белшина — Гомель

Торпедо-БелАЗ — Шахтер

Ислочь — Неман

Славия — Нафтан

Слуцк — БАТЭ

Динамо Мн — пропускает

ТУР 12

9-11 июня, пятница-воскресенье

Нафтан — Слуцк

Неман — Славия

Шахтер — Ислочь

Гомель — Торпедо-БелАЗ

Энергетик-БГУ — Белшина

Минск — Сморгонь

Динамо Мн — Динамо Бр

БАТЭ — пропускает

ТУР 13

23-25 июня, пятница-воскресенье

Сморгонь — Динамо Мн

Белшина — Минск

Торпедо-БелАЗ — Энергетик-БГУ

Ислочь — Гомель

Славия — Шахтер

Слуцк — Неман

БАТЭ — Нафтан

Динамо Бр — пропускает

КУБОК-2023/24

28 июня, среда

1/16 финала**

Матчи команд-участников еврокубков

ТУР 14

1-3 июля, суббота-понедельник

Неман — БАТЭ

Шахтер — Слуцк

Гомель — Славия

Энергетик-БГУ — Ислочь

Минск — Торпедо-БелАЗ

Динамо Мн — Белшина

Динамо Бр — Сморгонь

Нафтан — пропускает

ТУР 15

6-8 июля, четверг-суббота

Белшина — Динамо Бр

Торпедо-БелАЗ — Динамо Мн

Ислочь — Минск

Славия — Энергетик-БГУ

Слуцк — Гомель

БАТЭ — Шахтер

Нафтан — Неман

Сморгонь — пропускает

КУБОК-2023/24

21-23 июля, пятница-воскресенье

1/16 финала

КУБОК-2023/24

28-30 июля, пятница-воскресенье

1/8 финала

ТУР 16

4-6 августа, пятница-воскресенье

Нафтан — Шахтер

БАТЭ — Гомель

Слуцк — Энергетик-БГУ

Славия — Минск

Ислочь — Динамо Мн

Торпедо-БелАЗ — Динамо Бр

Белшина — Сморгонь

Неман — пропускает

ТУР 17

11-13 августа, пятница-воскресенье

Сморгонь — Торпедо-БелАЗ

Динамо Бр — Ислочь

Динамо Мн — Славия

Минск — Слуцк

Энергетик-БГУ — БАТЭ

Гомель — Нафтан

Шахтер — Неман

Белшина — пропускает

ТУР 18

18-20 августа, пятница-воскресенье

Неман — Гомель

Нафтан — Энергетик-БГУ

БАТЭ — Минск

Слуцк — Динамо Мн

Славия — Динамо Бр

Ислочь — Сморгонь

Торпедо-БелАЗ — Белшина

Шахтер — пропускает

ТУР 19

25-27 августа, пятница-воскресенье

Белшина — Ислочь

Сморгонь — Славия

Динамо Бр — Слуцк

Динамо Мн — БАТЭ

Минск — Нафтан

Энергетик-БГУ — Неман

Гомель — Шахтер

Торпедо-БелАЗ — пропускает

ТУР 20

1-3 сентября, пятница-воскресенье

Шахтер — Энергетик-БГУ

Неман — Минск

Нафтан — Динамо Мн

БАТЭ — Динамо Бр

Слуцк — Сморгонь

Славия — Белшина

Ислочь — Торпедо-БелАЗ

Гомель — пропускает

ТУР 21

15-17 сентября, пятница-воскресенье

Торпедо-БелАЗ — Славия

Белшина — Слуцк

Сморгонь — БАТЭ

Динамо Бр — Нафтан

Динамо Мн — Неман

Минск — Шахтер

Энергетик-БГУ — Гомель

Ислочь — пропускает

ТУР 22

22-24 сентября, пятница-воскресенье

Гомель — Минск

Шахтер — Динамо Мн

Неман — Динамо Бр

Нафтан — Сморгонь

БАТЭ — Белшина

Слуцк — Торпедо-БелАЗ

Славия — Ислочь

Энергетик-БГУ — пропускает

РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ

26-27 сентября, вторник-среда

ТУР 23

29-30 сентября — 1 октября, пятница-воскресенье

Ислочь — Слуцк

Торпедо-БелАЗ — БАТЭ

Белшина — Нафтан

Сморгонь — Неман

Динамо Бр — Шахтер

Динамо Мн — Гомель

Минск — Энергетик-БГУ

Славия — пропускает

ТУР 24

6-8 октября, пятница-воскресенье

Энергетик-БГУ — Динамо Мн

Гомель — Динамо Бр

Шахтер — Сморгонь

Неман — Белшина

Нафтан — Торпедо-БелАЗ

БАТЭ — Ислочь

Слуцк — Славия

Минск — пропускает

ТУР 25

20-22 октября, пятница-воскресенье

Славия — БАТЭ

Ислочь — Нафтан

Торпедо-БелАЗ — Неман

Белшина — Шахтер

Сморгонь — Гомель

Динамо Бр — Энергетик-БГУ

Динамо Мн — Минск

Слуцк — пропускает

ТУР 26

27-29 октября, пятница-воскресенье

Минск — Динамо Бр

Энергетик-БГУ — Сморгонь

Гомель — Белшина

Шахтер — Торпедо-БелАЗ

Неман — Ислочь

Нафтан — Славия

БАТЭ — Слуцк

Динамо Мн — пропускает

РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ

31 октября — 1 ноября, вторник-среда

ТУР 27

3-5 ноября, пятница-воскресенье

Слуцк — Нафтан

Славия — Неман

Ислочь — Шахтер

Торпедо-БелАЗ — Гомель

Белшина — Энергетик-БГУ

Сморгонь — Минск

Динамо Бр — Динамо Мн

БАТЭ — пропускает

ТУР 28

10-12 ноября, пятница-воскресенье

Динамо Мн — Сморгонь

Минск — Белшина

Энергетик-БГУ — Торпедо-БелАЗ

Гомель — Ислочь

Шахтер — Славия

Неман — Слуцк

Нафтан — БАТЭ

Динамо Бр — пропускает

ТУР 29

25-26 ноября, суббота-воскресенье

БАТЭ — Неман

Слуцк — Шахтер

Славия — Гомель

Ислочь — Энергетик-БГУ

Торпедо-БелАЗ — Минск

Белшина — Динамо Мн

Сморгонь — Динамо Бр

Нафтан — пропускает

ТУР 30

2-3 декабря, суббота-воскресенье

Динамо Бр — Белшина

Динамо Мн — Торпедо-БелАЗ

Минск — Ислочь

Энергетик-БГУ — Славия

Гомель — Слуцк

Шахтер — БАТЭ

Неман — Нафтан

Сморгонь — пропускает

ПЕРЕХОДНЫЙ МАТЧ

6 декабря, среда

ПЕРЕХОДНЫЙ МАТЧ

9 декабря, суббота