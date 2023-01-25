Пожилой минчанке на домашний телефон поступил звонок от заплаканной женщины, которая представилась дочерью и сообщила, что попала в ДТП и ей необходимы деньги на операцию. От пенсионерки требовалось завернуть деньги в постельное белье и ждать курьера.

Пенсионерка собрала все сбережения и передала курьеру 4 тысячи долларов США.

Примечательно, что за несколько дней до происшествия женщина уже чуть было не отдала свои деньги мошенникам. Уберегла ее дочь, вовремя вернувшаяся домой и вызвавшая милицию. Сотрудники приняли заявление и провели с потерпевшей профилактическую беседу. Как рассказала женщина, вновь поверить аферистам ее заставил страх за близкого человека.

По факту мошенничества следователями возбуждено уголовное дело.

Милиция напоминает: при подобных звонках необходимо немедленно прекратить разговор, перезвонить родственнику и сообщить о произошедшем в милицию.