Вручили букет и почетную грамоту: Рогачука проводили с должности

Вчера в Бресте представили нового председателя горисполкома Сергея Лободинского.

Представление кандидатуры провел глава области Юрий Шулейко.

«Ушедшему в отставку с госслужбы 58-летнему Александру Рогачуку преподнесли букет и почетную грамоту облисполкома, высказали теплые пожелания касательно дальнейшей работы, предположительно – в профсоюзах. Александр Степанович возглавлял городскую администрацию с осени 2014 года, — пишет газета «Вечерний Брест». — «Разногласий с Рогачуком у нас нет и не будет», – подвел итог Юрий Шулейко».

Акцент на разногласиях, видимо, был сделан неслучайно.

Как сообщала «Народная Воля», во время кадрового дня А.Лукашенко подробно расспросил главу Администрации президента Игоря Сергеенко о том, почему Александр Рогачук уходит с должности. И прозвучало, что именно облисполком не совсем доволен работой Рогачука.

«…на каком-то этапе по многим направлениям развития непосредственно города начала ситуация пробуксовывать, и в большей степени задачи по управлению города берет на себя облисполком…», — сказал Сергеенко.

Тем не менее, несмотря ни на что, Рогачук остался в авторитете.

«Прежнему руководителю города воздавали должное все выступившие, они отметили плодотворные 8 лет, которые Александр Рогачук был во главе городской «вертикали», — отметила «Брестская газета». — Сам он выступил кратко и пожелал преемнику удачи и «по-хорошему чиновничьего везения». Окончил выступление фирменными словами: «Лучше Бреста нету места!».