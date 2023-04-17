«Размер серых выплат зависел от должности и составлял от 200 рублей медперсоналу до 9000 рублей врачам»: владелец «Нового зрения» платил зарплату «в конверте»

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Аддзел навін
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Фото из открытых источников.

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля вскрыл факты выплаты зарплаты «в конвертах» работникам медицинского центра «Новое зрение».

«Проверочными мероприятиями установлено, что, по крайней мере на протяжении последних пяти лет, руководству и специалистам медицинского центра (врачам, старшим медсестрам) «в конвертах» было выплачено свыше 2,5 миллионов рублей, — сообщает телеграм-канал Комитета Госконтроля. — В настоящее время установлены факты выплат зарплаты «в конвертах» более 50 работникам медцентра.

Размер серых выплат зависел от должности и квалификации работников и ежемесячно составлял от 200 рублей (медперсоналу) до 9 тысяч рублей (врачам-специалистам и руководству медцентра).

Основным участником противоправной схемы являлся фактический собственник медцентра, постоянно проживавший в Литве.

Денежные средства на выплату заработной платы «в конвертах» преимущественно поступали на территорию республики из-за границы в виде наличных денежных средств в иностранной валюте (передавались различным лицам, пересекавшим государственную границу Республики Беларусь).

За уклонение от исполнения обязанностей по перечислению налогов в отношении фактического владельца и четырех работников медцентра возбуждено уголовное дело.

На имущество подозреваемых наложен арест».

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