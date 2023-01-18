Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников объяснил, как правильно окунаться в прорубь в праздник Крещения Господня.

По словам врача, перед купанием в проруби нельзя растираться снегом, так как это увеличивает риск переохлаждения. Лучше размяться и сделать несколько упражнений.

Не стоит раздеваться сразу, а лучше постепенно, сняв обувь в последнюю очередь, непосредственно перед вхождением в прорубь. Также Тяжельников отметил, что в прорубь нельзя нырять, а следует входить постепенно, лучше окунаться, чтобы голова оставалась над поверхностью воды.

«Ни в коем случае нельзя нырять в прорубь. Нужно аккуратно зайти в воду и присесть в ней три раза, погружаясь полностью. Желательно не окунаться с головой», — рассказал врач.