Врач назвал самый вредный для зубов продукт

Самым вредным продуктом для зубов является жевательная резинка, заявил хирург-имплантолог и главврач сети стоматологических клиник Артем Харламов. По словам специалиста, при ряде заболеваний, пациентам следует категорически от нее отказаться.

Медик рассказал, что жевание жвачки на голодный желудок может вызвать гастрит и язву желудка, особенно если делать это дольше, чем 10-15 минут. Кроме того, присутствующий в составе продукта сахар при длительном жевании способствует развитию кариеса, поэтому выбирать лучше резинку без сахара, добавил Харламов.

«Красители, синтетические добавки и усилители вкуса в составе жвачки способны вызвать аллергию и быть ядовиты для организма. Поэтому жвачка противопоказана беременным женщинам и детям», – цитирует специалиста «Лента.ру».

По словам специалиста, проглоченная жевательная резинка плохо переваривается из-за резиновой основы. Также нужно иметь в виду, что жвачка является лишь дополнительным средством гигиены и не заменяет ежедневной чистки зубов с использованием щетки, пасты и зубной нити.

Кроме того, людям с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава, десен, подвижностью и патологической стираемостью зубов вообще нельзя жевать резинку, предупредил специалист.

Харламов добавил, что жевательная резинка также приносит и некоторую пользу полости рта. Она стимулирует слюноотделение и упрощает самоочищение полости льда, а за счет массажа при жевании улучшает кровоток в деснах, а также освежает дыхание и предотвращает появление неприятного запаха изо рта.

Врач также отметил, что жевательная резинка стимулирует выделение пищеварительных соков, что способствует лучшему перевариванию пищи и может расслаблять нервную систему и снимать легкий стресс.