Впервые в мире задержан человек за создание фейков в ChatGPT

Китай стал первой в мире страной, где задержали человека за создание фейковых новостей при помощи чат-бота ChatGPT.

Мужчина по фамилии Хун подозревается в использовании искусственного интеллекта для создания и распространения в социальных сетях ложной информации.

По мнению следствия, подозреваемый опубликовал недостоверную новостную заметку, в которой утверждалось, что девять человек погибли в результате крушения местного поезда. Выдуманную новость успели прочитать более 15 000 человек.

Департамент общественной безопасности провинции Ганьсу сообщил, что Хун подозревается в «разжигании ссор и провоцировании беспорядков». Мужчине грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.