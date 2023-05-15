ОАО «Молочный мир» награждено орденом Трудовой славы. Предприятие является одним из валообразующих в Гродненской области.

Продукцию предприятия знают не только в Беларуси. География экспорта по итогам 2022 года включает более 20 стран. За рубеж отгружается около 60–65% продукции, а объем выручки только за прошлый год превысил 250 миллионов долларов — на 20% больше, чем годом ранее.

Сейчас трудно поверить, но на начальном этапе развития производства, который пришелся на 1938 год, мощности предприятия (тогда это был Гродненский городской молочный комбинат) составляли всего до 10 тонн сырья в сутки. Сегодня ОАО «Молочный Мир» — это предприятие непрерывного цикла производства, перерабатывающее порядка 1700 тонн сырья в сутки. А ассортимент насчитывает более 200 видов продукции. Специализируется прежде всего на производстве цельномолочной продукции, мороженого, масла, сыров твердых, мягких, плавленых.

Кроме того, в объеме производства имеется немалая доля продукции, вырабатываемой не из молока: вода, напитки.